Bureba es Futuro se movilizará contra el trazado del AVE

Sin rastro aún de su publicación en el BOE, pero con la confirmación por parte de la diputada delPSOEEsther Peña de que el AVEBurgos-Vitoria atravesará La Bureba por el polémico ‘trazado oeste’, las reacciones en contra de la decisión ministerial se sucedieron ayer.

Desde la plataforma creada ex profeso para defender el trazado centro, paralelo a la AP-1, y denunciar el«crimen» que supondría la variante más alejada de esta infraestructura, adelantaron ayer que retomarán las movilizaciones ciudadanas «donde sea necesario».El presidente y portavoz de Bureba es Futuro,Elías Plaza, adelantó que en los próximos días se reunirán con el resto de entidades para programar una serie de actos «en Burgos o en Madrid».

Lamentó este que en la última reunión que mantuvieron con elMinisterio de TransiciónEcológica, en marzo del año pasado, los técnicos les aseguraron que volverían a redactar de nuevo el estudio informativo porque no dejaba claro ni analizaba los riesgos de la fauna, de incendios y de inundaciones,«hecho que ahora comprobamos que es mentira porque no se ha tocado nada».También criticó que no se les haya contestado a sus alegaciones contra este trazado «ni idea que parece ser que tienen».

