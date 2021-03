"Hacerlo mal" como tradición

Decía Villoro que hay equipos que pierden en determinados estadios o rivales porque, sencillamente, tienen la costumbre de hacerlo mal temporada tras temporada. Eso de «se le da mal» justifica que determinados clubes toman el fiasco como una tradición. Antes del Getafe-Atlético, los ‘numerólogos’ de nuestro fútbol recordaban que el ‘Geta’ llevaba 18 partidos sin hacerle un gol al cuadro de Simeone. No «sin ganar», que eso puede suceder. ¡Sin marcar un solo gol! La estadística es tan brutal y el «hacerlo mal» tan asumido que el Getafe celebró con inusitada alegría el 0-0 final. «Querían perder tiempo desde el primer minuto», decía amargado Savic. En los ojos de Bordalás y de toda la plantilla azulona se leía: «Es lo único que podíamos hacer». La tradición pesa.

Orgullo

Hace algunos años, puede que no en esta Liga, se disputaba un partido entre vecinos bien avenidos:uno de ellos estaba salvado, el otro con el agua al cuello. El partido caminaba plácidamente en un 0-1 hasta que entró en el campo un futbolista que no entendía de vecindades. En su primera intervención regateó a dos rivales y lanzó un misil que salió rozando el poste. Sus propios compañeros le miraron con extrañeza:«¿Qué haces, loco?». No lo volvió a intentar. Imagino que algunos jugadores del Real Madrid le miraron así a Benzema el sábado, cuando el duelo iba 0-1, el equipo tenía la excusa de la desmotivación y podía centrarse en lo único que de verdad ve factible (la Champions) y olvidarse de una vez de la Liga. Benzema, el eterno loco despistado, tiró de orgullo y mantuvo conectado al Madrid a un torneo que, por lo visto, no le interesa.

Promedio

Antes de que empezase a rodar el balón en el Barça-Huesca, tres de los nueve partidos disputados habían terminado sin goles y otros tres, solo con uno. Un promedio de 1,3 por encuentro, 0,65 por equipo, que tendrá cachondos (con perdón) a los amantes de la táctica pero aburridos hasta la náusea al resto del planeta, los que son mayoría.