Mañueco: "En ningún momento pensé en convocar elecciones"

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco (PP), aseguró hoy que no se le “pasó por la cabeza” la convocatoria de unas elecciones anticipadas en Castilla y León para salvar una posible moción de censura del PSOE y desveló que así se lo trasladó al líder de su partido, Pablo Casado.

“En ningún momento se me pasó por la cabeza convocar elecciones”, afirmó Fernández Mañueco durante una rueda de prensa telemática junto al vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, en la que escenificaron la estabilidad y la unidad del Gobierno de coalición en la Comunidad tras lo que ha desencadenado la presentación de una moción de censura en Murcia por Cs y PSOE.

Fernández Mañueco recalcó que su “única preocupación ayer, hoy y mañana” son los ciudadanos de esta Comunidad y calificó de “irresponsabilidad” tanto la presentación de mociones de censura como de un adelanto electoral, si bien evitó valorar la posición adoptada en otras comunidades, como en el caso de Isabel Díaz Ayuso en Madrid.

“Nadie de la dirección nacional del PP se puso en contacto conmigo, hasta que llame yo” para informar de las conversaciones con el vicepresidente de la Junta y con dirigentes de Cs y de PP en la Comunidad, expuso Fernández Mañueco, que relató que trasladó a Pablo Casado con “claridad y rotundidad” que su decisión era “pensar en las personas” y garantizar la estabilidad de su Gobierno.

Así, añadió en declaraciones recogidas por Ical que también señaló al líder de su partido, del que afirmó que recibió su respaldo, que confiaba en el vicepresidente de la Junta, con quien firmó el pacto, y en las personas de Ciudadanos Castilla y León.

Por su parte, Igea ratificó las palabras de Fernández Mañueco y explicó lo que le dijo ayer: “Mira Paco, pase lo que pase, no convocaré elecciones, la gente no lo entendería”. Ante esa aseveración, el ‘número dos’ de la Junta valoró que ese es el “hecho diferencial” de quien pone por delante los intereses de las personas a quien no lo hace.

Tanto Fernández Mañueco como Igea afirmaron que cuentan con el respaldo de las direcciones de sus respectivos partidos, con las que han hablado, así como con sus líderes Pablo Casado e Inés Arrimadas, quien prevé visitar la próxima semana la Comunidad. El vicepresidente explicó que la líder naranja les dijo que estén "tranquilos", que "todo iba bien".