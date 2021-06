Más de 3.000 vistas virtuales evitan mayor atasco judicial

Las nuevas tecnologías llegaban hace un año en todo su esplendor para salvar a unos juzgados colapsados después de tres meses de inactividad. Comenzaba la era de los juicios virtuales, que buscaban dar salida a los señalamientos con todas las garantías sanitarias y también agilizar los plazos, pues permitía a testigos y, sobre todo, a peritos, declarar desde sus casas. Después de 365 días, la primera de las premisas se ha cumplido con nota, pero la segunda sigue siendo una tarea pendiente aunque, reconocen casi todos los que participan de la justicia, se ha logrado parar un golpe aún mayor. Una vista es una vista y sus tiempos no se pueden cambiar aunque no haya que desplazarse hasta un tribunal, pero también es cierto que los medios técnicos siguen siendo deficientes y mejorarlos no es algo que parezca muy prioritario para el Ministerio que dirige Juan Carlos Campo.

Desde luego, los números están ahí y los juicios telemáticos no han parado de crecer desde que cayó el primer estado de alarma. Especialmente notable es el aumento desde octubre, según reflejan los datos facilitados por la Secretaría Coordinadora Provincial. Si en otoño se celebraban unas 200 vistas virtuales en los juzgados burgaleses, en la actualidad esa cifra se ha duplicado. Sin ir más lejos, la media a partir de marzo es de unas 500. Desde que el Gobierno decidió implantar esta medida por la pandemia, se han contabilizado más de 3.000 procedimientos en esta modalidad, la mitad de ellos en la jurisdicción penal y la otra en el órgano especializado en asuntos de cláusulas suelo.

(Más información en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)