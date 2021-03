Quejas por el estado de los parques infantiles de Aranda

De los 41 parques infantiles públicos que hay en la capital ribereña, incluyendo los seis que figuran en los colegios públicos, ninguno se salva de las quejas de quienes los frecuentan. Los calificativos que más se repiten son sucios, antiguos y con los suelos destrozados o inadecuados, en el caso de los que están sobre superficie de tierra, sin protección para caídas.

Da igual el barrio en el que se ubiquen, las quejas coinciden. "En las grietas que tiene el suelo cabe perfectamente el pie de un niño, más de un esguince se han hecho ahí, y yo creo que en ese columpio me he montado yo de niño, han cambiado las cadenas y el asiento, pero no la estructura", enumera Raúl mientras da de merendar a su hija pequeña y la mayor se mueve en el balancín en cuestión en la plaza Gallocanta.

En el paseo El Sol hay uno de los juegos que casi lo tienen vetado los niños. "Yo al tobogán no le dejo que se suba porque como no tenga cuidado deja en el suelo las rodilleras, las rodillas y todo lo demás", reconoce Susana mostrando el gran boquete que hay en el suelo protector en esa zona. El resto "ahora están más o menos bien", reconoce su compañera Clara, "pero no hay que despistarse porque en cualquier momento falta un tornillo o lo que sea y son un peligro".

En el parque de las Eras de Santa Catalina, un grupo de madres critica que "los cauchos del suelo están destrozados" y consideran que "se deberían cambiar más a menudo". No obstante, lo que más les desagrada es que la zona "está llena de excrementos de perro y colillas. Está hecho un asco. Es vergonzoso", clama una de ellas.

Muy cerca, en el parque de María Pacheco, un columpio se encuentra rodeado de vallas a la espera de arreglar una tabla. Tras criticar el "gamberrismo" que a veces se da en los parques, fuentes municipales explican que alguien rompió el precinto el martes y que por eso lo vallaron ayer. Algo en lo que coinciden varios padres: "En este pueblo no se respeta nada, se destroza todo porque no se valora lo que tenemos".

Las mismas críticas se suceden tanto en La Huerta como en La Isla, donde tres madres aseguran que la arena del parque "está llena de excrementos, es una guarrada". No muy lejos, en el Príncipe de Asturias, Nuria y Óscar comparten quejas: "Es un parque olvidado, con columpios antiguos, por no hablar de las litronas tiradas por cualquier sitio o los excrementos de perros".

Propósito de enmienda. La Concejalía de Medio Ambiente pretende solucionar esta situación y, por primera vez en décadas, se quiere realizar una inspección de todos los parques porque "actualmente existen pocas áreas infantiles que se encuentran certificadas", cuando la actual normativa europea exige inspecciones periódicas de las áreas de juegos infantiles y, de suceder algún incidente, ahora sería responsable el Ayuntamiento al no tener al día esas inspecciones.

Una vez que se realice la inspección, los que cumplan con la normativa podrán obtener el necesario certificado, y los que no lo hagan tendrán que ser arreglos o sustituidos los elementos en mal estado para poder optar a esa certificación. La empresa que se haga con este contrato, que sale a licitación por 7.123 euros, tendrá dos años para completar los trabajos.