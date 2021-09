La cosecha de manzana se mermó con el hielo de primavera

Las heladas tardías registradas en primavera no solo afectaron a la producción de cereza de las zonas bajas del Valle de Caderechas. La de manzana reineta sufrió todavía más y las consecuencias son visibles ahora. El descenso de las temperaturas a bajo cero durante noches y madrugadas puntuales en abril y mayo provocaron una importante merma en la cosecha del fruto, reduciéndose hasta un 25% respecto a la del pasado año.

Los productores tildan la campaña actual de «normal» y aseguran que alcanzarán los 150.000 kilos recogidos. Aunque aún es pronto para adelantar más datos, lo que en un principio parecía «un desastre», finalmente no lo ha sido, y los árboles de las localidades más elevadas de la zona, como Madrid de Caderechas, Herrera o Rucandio vienen cargados de manzanas.

Las 200 toneladas que 14 fruticultores recogieron en 2020 de esta fruta fue la mejor cifra de los últimos cuatro años. «La experiencia nos hace saber que ahora no hay tanta producción porque después de un año muy abundante, los árboles se quedan más débiles y traen menos cantidad. Siempre se da así», explica Juan José Gandía, presidente de la Asociación de Productores y Comerciantes.

El proceso de floración del árbol llegó algo adelantado y eso generó que las heladas de primavera estropeasen algo el fruto. Sin embargo, las lluvias de finales de agosto y de las primeras semanas de septiembre han realizado una función positiva para que la manzana termine su ciclo. «El agua no interfirió durante el proceso de polinización por lo que la manzana viene fuerte y de buen tamaño», manifiesta Gandía.

La recogida de la reina del Valle ha comenzado y se alargará hasta aproximadamente el 12 de octubre, aunque en algunas fincas el proceso de maduración se anticipó y las frutas ya se han recolectado. «La calidad es excepcional porque las lluvias de verano no han sido torrenciales y no han ido acompañadas de granizo. Tampoco has sido unos meses demasiado calurosos, por lo que no se ha dañado el fruto», aclara.

Desde Caderechas animan a los interesados en comprar manzanas a que se acerquen a la zona, ya que todavía es pronto para encontrar esta fruta en el mercado. A día de hoy la reineta está verde y es recomendable que se deje madurar una vez recogida porque su sabor resulta demasiado ácido. No obstante, se encuentran en el mejor momento para comerlas asadas. «A finales de octubre el color verde va mutando al amarillo y esa acidez se convierte en dulce. Aquí gusta cuando se arruga y está fea pero para eso hay que esperar hasta enero o febrero», expone el del Valle.

cereza. La campaña de la cereza en el Valle de Caderechas llegó «bastante cargada», a pesar de que las zonas más bajas del territorio como Salas de Bureba, Bentretea o Terminón perdieron aproximadamente el 75% de la fruta con las heladas de abril. Pese a que todavía no dispongan de los datos definitivos, calculan que se superaron «los 400.000 kilos». Asimismo, la falta del fruto rojo en otras zonas del país ha generado que los precios de venta se incrementen hasta los 4 euros, beneficiando de esta manera al productor.

Suspenden la Feria de Cantabrana por segundo año.

La X edición de la Feria de la Manzana Reineta del Valle de Caderechas, que anualmente se celebraba en Cantabrana a mediados del mes de octubre, tampoco se realizará. A pesar de que la situación de la pandemia mejora según transcurren los días, los miembros de la organización han considerado que la localidad carece de espacio e infraestructuras suficientes para albergar a cientos de visitantes. «Es pronto para que se junten muchas personas en un pueblo tan pequeño en el que sería complicado mantener la distancia de seguridad entre las personas. Esperemos que en 2022 podamos llevar a cabo este evento, que tanto prestigio ha cogido en las últimas ediciones», declaran desde el equipo directivo de la Marca de Garantía de la Cereza y la Manzana de Caderechas.

El pasado año, los organizadores dieron un paso más allá y lograron reinventarse al inaugurar la I Feria Virtual de la Manzana Reineta en formato digital, que se alargó durante meses, y en la que a través de una plataforma online los usuarios podían contactar con los productores para comprar productos, no solo manzanas sino embutidos, quesos o dulces.

Por el momento, desde la dirección no adelantan ningún tipo de información. Simplemente que todavía «no saben que fórmula» utilizarán para promocionar la fruta y que trabajan en buscar «la mejor alternativa».