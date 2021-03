Tras Castilla y León, Madrid

Habrán de pasar semanas para comprobar si el episodio de la censura contra Fernández Mañueco está ya clausurado. Hay noticias, más que rumores, de que «esto no ha terminado con la votación del lunes». El PSOE de Pedro Sánchez ha quedado seriamente tocado en esta peripecia y no es fácil que la Moncloa, tras sus dos clamorosas derrotas en Murcia y Valladolid, se abandone con los brazos caídos a la espera de que le venga otra de similar importancia. Ahora lo lógico es que la factoría monclovita fije toda su atención en Madrid. En realidad ya lo ha hecho de forma artera, lanzando a que el pobre Gabilondo se vengue del marronazo que le han adjudicado (él ya se veía como Defensor del Pueblo) y se declare aparentemente autónomo de la estrategia nacional del partido. Pero en todo esto existe una nueva engañifa que hay que advertir. En esta primera fase de la campaña, el ardid consiste en presentar al exministro de Educación como un tipo «serio y riguroso», opuesto a la voracidad retórica y brutal de Isabel Díaz Ayuso, por un lado, y de Pablo Iglesias por el contrario. Es la pantomima de siempre articulada por Sánchez y su equipo de gurús: «Nosotros somos la moderación en las formas frente a la oposición echada al monte». Es falsa la imagen pero con ella vienen montando sus operaciones desde que el actual presidente llegó a la política.

Quien dude sobre si el artificial desmarque de Gabilondo lo es realmente en su trascendencia, no tiene más que penetrar en la basura de las redes y contemplar cómo se expresan los Sánchez, Ábalos, Lastra y demás compañía. Van al cuello de Ayuso y con su clásica arrogancia sin embargo afirman compartir los modos y argumentos de su candidato por Madrid. La disparidad entre la buscada sosería de Gabilondo y la actuación muchas veces grotesca de los chicos y chicas de Sánchez, es solo un embuste, una martingala para seguir engañando al personal. Cómo será que ni siquiera el socio de Gobierno, el leninista Pablo Iglesias, se la toma en serio, no se ha dado por enterado. ¿O es que alguien cree de verdad que este líder comunista se ha preocupado un solo minuto por las declaraciones iniciales de Gabilondo? A Iglesias, para restarles importancia, solo le ha quedado responder con un desdeñoso: «¡Anda ya, fraile, ya te dirán a ti lo que tienes que hacer». Y en efecto ya le ordenarán cómo comportarse con el exvicepresidente del Gobierno. Una muestra ya se la ha ofrecido Ábalos, ministro y secretario de Organizacion del partido, cuando, al replicar las proclamaciones de su aspirante, le rebatió así con ninguna piedad: «Esas son la opiniones particulares de Gabilondo». Y es que ¿de cuándo acá los juicios personales de un militante son respetados en el PSOE de Sánchez?

El sofoco de Murcia, seguido sin solución de continuidad por el de Castilla y León, mucho más grave en sus consecuencias políticas, han encabritado tanto a la dirección socialista que la consigna no es otra que esta: Nunca más. Por eso preparan toda la artillería para la batalla de la Comunidad de Madrid. Y es una campaña de balas gruesas, de obuses más bien, nada de perdigones como los que el pobre Gabilondo se ha atrevido a explotar. Si los resultados del día 4 de mayo son los que, casi por unanimidad, pronostican las encuestas, Pedro Sánchez parecería abocado a adelantar las elecciones generales. Con la pata de Ciudadanos totalmente quebrada, y la de Podemos otro tanto, los muchos militantes del PSOE que están tragando con las políticas radicalmente ultraizquierdistas de Sánchez, se van a encocorar. Este cronista lo escribe con conocimiento de causa, con las informaciones que suministran algunos de estos personajes a los que Sánchez ha destrozado hasta dejarles exangües. Y no para de hacerlo: lo último es la remodelación total del periódico supuestamente global; ahí han entrado de la mano de Roures, Contreras y Barroso, una pléyade de invitados dispuestos a dejarse la vida y el prestigio por Sánchez. De aquí la irritación de los demás.

En las condiciones de ahora mismo el aún presidente no tiene otro remedio que planear una campaña a cara de perro, en la que quedarán como las caricias de un caniche las dentelladas del dóberman que un día se inventó el ahora llorado (ya nadie parece recordar sus asaltos al PP) Pérez Rubalcaba. Alguna pista de por dónde van a dispararse los tiros ya la ha ofrecido, el compinche de Sánchez, Pablo Iglesias. Sin cortarse un pelo ya ha previsto cárcel para Ayuso. ¿Significa esto que, tras escudriñar sin escrúpulos en la vida personal y política de Ayuso, ha encontrado una pistola con la que apuntar contra la candidatura de la popular? En el lugar de ella y de sus asesores el cronista que suscribe no estaría nada tranquilo. Sobre todo después de haber escuchado atónito cómo el cómplice de Sánchez llama «criminales» no ya a la propia presidenta de Madrid, sino a sus colaboradores e incluso simpatizantes. No se parará en barras este individuo.

Sed de victoria

La semana que viene puede ser de relajo, pero la siguiente, el lunes 5 comenzará la actividad bélica. Madrid y su presidenta son los objetivos. Cuanto mayor sea la perspectiva de triunfo de la presidenta regional, mayor será la guerra contra ella. Todas las trifulcas, los ardides barrio bajeros que ha utilizado La Moncloa en Murcia y Castilla y León, y en menor medida en Andalucía, donde todo está por ver, van a ser superados ampliamente por las iniciativas que dicte el gurucullo Iván Redondo, un mercenario (así se reconoce a sí mismo) que, según tiene confesado, «yo no hago rehenes». Es cierto que tras sus fracasos autonómicos, el crédito de este sujeto sin principios ha caído en picado porque, en opinión de varios socialistas de toda la vida: «Ha convertido al PSOE en un partido antipático en toda España». De aquí que necesiten, él, su jefe y la dirección de Ferraz, recomponerse y obtener una sonora victoria que acalle las críticas internas (las externas le traen por una higa) que ahora mismo tienen solamente hibernadas. Contamos con siete días por delante para, confinados y perimetrados como estamos, intentemos prepararnos para el barro, para la tormenta brutal que van a desencadenar el PSOE y sus compañeros de armas. Todo es posible, incluso que el más grande de los escándalos nos resulte ya normal, normal de la estúpida nueva normalidad.