Amigo: "No veo razonable subir el SMI si no hay un consenso"

La consejera de Empleo, Ana Carlota Amigo, se mostró hoy partidaria de no subir el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tal y como ha anunciado el Gobierno, si no existe un consenso. “Si es un acuerdo de consenso, perfecto. Pero que tome la decisión el Gobierno -es cierto que no necesita al diálogo social para hacerlo- solo con una parte yo no lo considero razonable”, manifestó.

“Tenemos una ministra de Trabajo y Economía Social que ha presumido por activa y por pasiva de llegar a acuerdos en el diálogo social y eso no es solo con los trabajadores sino con las empresas que los contratan. No considero razonable no llegar a un acuerdo en el diálogo social en el momento más crítico y cuando suben los costes de energía e inflación suben y hay empresas que todavía se están recuperando”, argumentó durante una visita a la capital leonesa.

Para Amigo, la subida del SMI es necesaria “en los momentos en los que la economía crece y va bien pero acabamos de salir de la mayor crisis económica de la historia, las empresas se están recuperando, hay sectores que todavía no están abiertos y lo que no podemos hacer es cargar, cuando la energía, la luz concretamente, suben, subir además los costes de salario y de Seguridad Social”.

“Soy partidaria de subir el SMI poco a poco, por supuesto, cuando la economía va bien y no olvidemos que diferentes informes económicos, como el del Banco de España, dicen que si se vuelve a subir habrá 100.000 jóvenes que no entrarán en el mercado laboral”, añadió y tampoco se mostró a favor de la subida por comunidades autónomas que propone la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE. “No soy partidaria de dividir, de separar, de crear una desigualdad mayor todavía entre las distintas comunidades autónomas”.

Ana Carlota Amigo cree que “el problema que tiene España no es de salario sino de dualidad del mercado laboral”. Hay muchísima contratación temporal y “hay que atajar primero lo importante para que haya estabilidad en el empleo y todos los jóvenes tengan una posibilidad de futuro. De nada sirve tener un SMI muy alto si al final lo que tienes es un contrato de 15 días. Hay que solucionar otros problemas en el mercado laboral antes que el del SMI”.