«Burgos Pide Paso no quiere dar el salto a la política»

En las próximas semanas se presentará oficialmente Burgos Pide Paso, una asociación tejida a través de las redes sociales durante la pandemia que hoy debuta en sociedad (18 horas, Plaza del Cid) como coorganizadora de una manifestación para reclamar la reapertura del Tren Directo y la finalización de las autovías en construcción, y que persigue como primer objetivo«quedarnos, fijar la población. Ya no solo en Burgos, poder quedarnos en nuestros pueblos», afirma su presidenta.

¿A usted le ha costado quedarse?

Me fui a estudiar un máster a Sevilla y me vine a Burgos porque vi más posibilidades en mi sector, el de la ingeniería agroalimentaria, y dentro de lo que hay tuve suerte.Empecé en la empresa privada, salieron unas ayudas de la Junta, me ofrecieron hacer el doctorado en la Universidad de Burgos y aquí sigo.

¿Quería permanecer vinculada a la tierra, al campo?

Sí, empecé con un proyecto europeo de suelos contaminados por pesticidas y ahora trabajo con otro sobre suelos contaminados por hidrocarburos.Sostenibilidad, medioambiente...

¿Y eso el agricultor tradicional lo entiende?

Cada vez más, te sorprenderías. Aquí en el pueblo (Cueva de Juarros) antes no me entendía nadie cuando les explicaba las cosas y ahora vienen y me preguntan. Las cosas están cambiando.Pero también es verdad que hay un relevo generacional, lo que hacían mis abuelos no lo hacen mis padres.

¿Ve futuro al campo?

Sí, más en nuestra provincia. Adaptándose siempre.Y también veo futuro en la industria agroalimentaria, que en Burgos tenemos mucha y que debemos seguir explotando.

...

¿Quienes están en Burgos Pide Paso no se sienten representados por ningún partido político?

Lo que queremos dejar claro es que somos la sociedad civil. Claramente somos política, porque la sociedad civil forma parte de la política, en Burgos Pide Paso cada uno puede tener la ideología que quiera pero lo que hacemos es luchar por la provincia. No somos apolíticos pero sí somos apartidistas. Cualquier ciudadano puede estar con nosotros.

(La entrevista completa, en la edición de papel de hoy de Diario de Burgos)