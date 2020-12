Vecinos del Casco Alto piden que se regule el aparcamiento

Aparcar el coche en algunos barrios no es una misión fácil. Siempre se pone el ejemplo de Gamonal pero también el centro histórico sufre este problema. La mayoría de las casas son antiguas, no cuentan con garaje y cada día los vecinos tienen que dan infinidad de vueltas para encontrar un hueco. A ello se une la presión de los burgaleses que acuden cada día a trabajar al centro y que no quieren o no pueden permitirse pagar la zona azul o los párking subterráneos.

Todo ello está provocando que los conductores se busquen la vida y aparquen en los sitios más insospechados. Los residentes están casados y urgen al Ayuntamiento una alternativa regulada. No se puede construir un aparcamiento subterráneo al tratarse de un entorno protegido y tampoco en superficie debido a que no hay parcelas libres, de modo que la única solución es implantar una zona naranja o verde para residentes, dejando un 30% de las plazas para el resto de usuarios. Desde la Asociación Casco Histórico Alto han planteado esa posibilidad al Ayuntamiento para su estudio y están a la espera de una respuesta ante la dimensión que está tomando el problema.

El lugar ‘favorito’ a pesar de lo empinado es la zona verde junto al Arco de SanEsteban. Empezaron aparcando unos pocos vehículos pero ahora ocupan cada vez más espacio hasta el punto de superar el medio centenar, dejando el entorno hecho un barrizal y lleno de baches. También se han ‘comido’ el deteriorado parque infantil situado al otro lado e, incluso, los conductores han empezado a estacionar en uno de los arcenes de la carretera de bajada del Castillo, lo que está totalmente prohibido pero la ausencia de sanciones hace que se repita esta práctica.

