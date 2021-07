CCOO urge la reforma laboral: como tarde tras las vacaciones

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, confesó hoy en Burgos que desde el sindicato ven con “preocupación” una “cierta resistencia” por parte del Gobierno de España para fortalecer la agenda social. En este sentido hizo referencia a aspectos como la reforma laboral, el salario mínimo interprofesional o las pensiones.

La sede de Comisiones Obreras en Burgos acogió hoy la presentación del programa de actividades que el sindicato tiene planteado para el día de hoy, con motivo de la celebración del 45 aniversario de su histórica Asamblea de 1976, que reunió en Burgos a 8.000 personas, cuando el sindicato aún no era legal. El acto, contó con la presencia de los secretarios de CCOO general, de Castilla y León y de Burgos, Unai Sordo, Vicente Andrés y Juan Núñez.

Durante su intervención, Unai Sordo señaló que, en su opinión, España está viviendo un “momento de inflexión importante”, y por ello consideran importante fortalecer la agenda social que el país necesita. En este sentido valoró positivamente el acuerdo de pensiones, y aseguró que hay que promover una serie de medidas de impacto en la financiación del sistema público de pensiones que hasta el 2048 “garanticen no solo la viabilidad, sino la suficiencia de las pensiones futuras”.

Salario Mínimo Interprofesional. Asimismo, en relación al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), anunció que, junto a la Unión General de Trabajadores, han solicitado una reunión con el presidente del Gobierno, con el fin de conocer de primera mano cuál será su posición sobre la subida del Salario Mínimo Interprofesional este 2021, y sobre la ratificación del objetivo de que el SMI llegue al 60 por ciento de la media salarial al final de la legislatura.

“Para nosotros no es de recibo la congelación del SMI este año, porque el IPC está subiendo por encima del 2,5 por ciento”, señaló, haciendo referencia al a subida del precio de la luz u otros básicos. “Un Gobierno progresista no puede defender la lógica de la derecha de que la subida del SMI destruye empleo y que por tanto ahora toca priorizar la creación de empleo”, añadió.

Sordo defendió en este punto la importancia de la creación de empleo, aunque recordó que el Salario Mínimo Interprofesional “no es un factor que destruya empleo en España estando en los términos que actualmente está”.

Reforma laboral. En relación a la reforma laboral, el representante de CCOO general, explicó que esta es un “compromiso” que el Gobierno de España tiene que cumplir “como muy tarde nada más volver de las fechas de agosto”, asegurando que “no es de recibo” seguir especulando y otorgando derechos de veto a CEOE en la negociación de la reforma laboral en el país. En este punto explicó que se necesita estabilizar el empleo en España, puesto que no puede ser el país “campeón de Europa” en materia de temporalidad. “Hay que equilibrar la negociación colectiva, las relaciones entre los empresarios y los trabajadores”, apostilló.

Un logro que aseguró que se consigue eliminando los aspectos centrales de la reforma laboral de 2012, estabilizando la contratación para evitar que las empresas recurran al despido ante las crisis, defendiendo el pacto de fórmulas de flexibilidad interna, de adaptación o reducción de jornadas para hacer frente a las crisis coyunturales. “Un Gobierno que se considere progresista tiene que poner toda la carne en el asador en la negociación. Como se intuya que sin acuerdo no hay reforma, CEOE no va a facilitar ningún acuerdo y esto es un error que el Gobierno no se puede permitir”, aseguró.

Por último, quiso hacer referencia también a la política fiscal, señalando que España es un país “serio” que tiene que mejorar su recaudación fiscal hasta acercarla “simple y llanamente” a la media de la Unión Europea, si se quiere digitalizar la economía, fomentar la transición energética ecológica y que haya partes que eviten los despidos.