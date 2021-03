Villafría, un aeropuerto escuela

La pandemia, la escasa oferta -solo vuelos a Barcelona- y la modificación a la hora de elaborar las estadísticas de AENA ponen de manifiesto que Villafría se ha transformado en una aeropuerto escuela, gracias a la presencia de la academia de pilotos FlyBy. La inmensa mayoría de las operaciones que contabiliza la infraestructura tienen que ver con las prácticas que se llevan a cabo en el aeródromo burgalés, de ahí que en plena crisis no dejen de crecer. Hasta 1.287 se registraron en el pasado mes de febrero, un 22% más que en el mismo periodo del ejercicio pasado, cuando todavía el coronavirus no había provocado la cadena de restricciones a la movilidad que todavía pesan sobre la provincia, la región y España.

Salvo Vitoria, Cuatro Vientos y La Gomera, ningún otro aeropuerto de España ha crecido en número de vuelos y estos tres lo han hecho con incrementos porcentuales mucho más modestos, de no más del 5%.

Una visión fría de la estadística de AENA, sin reparar en la presencia de la citada academia, llevaría a pensar que el aeropuerto de Burgos va como un tiro, con una demanda desbordada de viajes. Nada más lejos de la realidad. En el vuelo a Barcelona -tres por semana- viajaron en el mes de febrero 340 personas nada más. Y hasta verano no se espera que puedan programarse más conexiones. En ello trabaja la sociedad Promueve.

Además, en este 2021 se da un hecho curioso. El pasado año la empresa pública incluía a pilotos y alumnos entre los pasajeros que figuraban en las estadísticas, de ahí que durante todo 2020 no solo crecieran las operaciones en Villafría sino también el número de viajeros, en tendencia contraria a la que se daban en el resto de aeropuertos de España, pues todos fueron arrojando cifras negativas mes a mes. En este ejercicio, AENA ha aplicado la lógica y ha modificado el sistema de conteo para que esos pilotos en prácticas no aparezcan ya en las cifras oficiales, puesto que no se trata de personas que realicen ningún desplazamiento comercial, despegan y aterrizan en la misma pista.

De modo que en este contexto de pandemia, los números del aeródromo se sostienen casi exclusivamente gracias a FlyBy. Quién sabe, si AENA no tiene previsto ampliar la pista para que puedan volar aviones de más capacidad, podría venderse Villafría como sede de formación de pilotos para rentabilizar la inversión.