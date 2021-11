Los extranjeros sostienen el emprendimiento de los autónomos

Una crisis como la que atraviesa el mundo por culpa de la pandemia también puede convertirse en una oportunidad para salir a flote y generar ingresos. Y si no que se lo digan a los burgaleses nacidos fuera de España, que están tirando ellos solos del emprendimiento ante el desplome del número de autónomos nacionales que experimenta la provincia desde hace dos años.

La covid está dejando un panorama muy complicado para lanzar un negocio a título personal: subida de cuotas, crisis de suministros, aumento de los costes de las materias primas, alza del precio de los carburantes o competencia de las grandes marcas se unen ahora a otras ya conocidas como la práctica ausencia de horario o el escaso salario que se logra al principio.

Si tomamos como referencia el número de autónomos burgaleses dados de alta en la Seguridad Social entre septiembre de 2019 y ese mismo mes pero de 2021, los afiliados han pasado de 27.471 a 27.160.

La caída del 1,2% en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA), exactamente 311 cotizantes menos, no obstante no ha sido pareja en cuanto a los perfiles de estos emprendedores.Si bien entre los españoles el desplome se dispara al 2,2%, con 563 bajas en dos años (25.978 vs. 25.415), entre la población extranjera el autoempleo ha calado.Y mucho. Los 1.493 autónomos que registraba la Seguridad Social en 2019 ahora son 1.745, un espectacular aumento del 16%.

