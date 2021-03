José Ramón de la Morena cuelga el micrófono y los 'cascos'

José Ramón de la Morena, director y presentador de El Transistor en Onda Cero, ha anunciado en su programa de este jueves que dejará la radio a final de temporada tras cuarenta años en antena para emprender nuevos proyectos vitales, ya que ahora tiene "otras prioridades" que atender, dijo en referencia a su reciente paternidad.

El comunicador explicó que hoy tenía que haber dado una respuesta a la emisora del grupo Atresmedia, que le había ofrecido renovar por dos años en diciembre, mes en el que tenía preocupaciones personales "más profundas y elevadas".

"Aquellos problemas de diciembre se han resuelto, he tenido un hijo que ha venido al mundo sano y no quiero repetir errores pasados que ahora no tendrían ninguna justificación y que cometí por esas ganas que yo convertía en una obligación continua de querer estar en la élite, que es muy cara y cuesta más de lo que vale, porque te quita cosas que no puedes recuperar", añadió De la Morena.

"La vida me ha hecho este guiño -continuó-, poder recuperar estas cosas que en su día dejé escapar, y esta vez no tendría excusas ni motivos para no poder vivirlas ni disfrutarlas. Esta tarde he contestado oficialmente a Onda Cero que finalizada la temporada no voy a seguir haciendo la radio donde nos conocimos hace bastantes años y hemos terminando siendo como familia. Creo que ya no debo seguir llegando a mi casa todos los días a las tres de la mañana, incluidos domingos y festivos", dijo.

También expresó su deseo de cumplir "otro sueño" recuperando los momentos perdidos y siendo "dueño" de su tiempo, si bien advirtió que no deja de ser periodista, "que es como ser torero o pintor y no lo dejas nunca, la pasión de la radio te mueres con ella"

Por su parte, la dirección de Onda Cero ha expresado su "respeto absoluto" y su apoyo la decisión del comunicador, de quien recordó que cerrará un ciclo de cuatro décadas ininterrumpidas en la radio "en las que ha llegado a ser durante años líder indiscutible de las noches deportivas".