"La gente no es consciente de lo que vemos todos los días"

Vicente Priego, médico del Servicio de Emergencias de Castilla y León, no cuenta todo lo que ha visto. Ni falta que hace. Sin necesidad de dar detalles, su relato deja traslucir a la perfección el estrés con el que han tenido que trabajar durante los últimos 10 meses y la dureza de las situaciones con las que les ha tocado lidiar.

"Claro que hay miedo a una tercera oleada, porque hemos estado trabajando a destajo. La gente no es consciente de lo que significa esta enfermedad porque no ve lo que nosotros nos encontramos todos los días durante los picos de la primera y la segunda ola, que volvíamos a casa después de ver tres o cuatro muertos y familias machacadas. Por eso quizás no se quieren enterar de cómo estamos".

El testimonio de Priego pone voz a los sanitarios que van a bordo de las ambulancias de emergencias y que durante este año han tenido más trabajo que nunca. La pandemia ha obligado a atender en la provincia de Burgos a un 20% más de pacientes que en el año 2019, al pasar de 33.665 a 40.315, según datos hasta el mes de noviembre facilitados por el Sacyl. Es el mismo porcentaje que se observa en el conjunto de Castilla y León, donde se ha pasado de 225.519 a 271.160.

Sin embargo, el volumen de atenciones no se corresponde con la evolución de los traslados en ambulancia a los centros hospitalarios, puesto que han disminuido un 13% en el caso de Burgos y un 9% en toda la región. Para explicar esa divergencia, dicen desde la Consejería de Sanidad que "la pandemia por covid-19 ha provocado un notable cambio en las demandas de los ciudadanos".

Por un lado, sobre todo en la primera ola había tantas dudas e incertidumbres sobre la sintomatología del coronavirus y su gravedad que se reclamaba la atención del Centro Coordinador de Urgencias, cuyos profesionales podían solventar solo con su propia intervención sin que fueran necesarios traslados.

Además, durante los momentos más crudos, cuando la ola de contagios golpeaba más en una localidad o provincia, se ha multiplicado la reticencia de los propios pacientes a ser llevados a los hospitales, pues muchos sabían que algunos no regresaban de allí.

"En la primera oleada teníamos que convencer a la gente de ir al hospital, había gente que fallecía en casa con tal de no moverse porque también tenía miedo de estar solo en una habitación con las visitas prohibidas, infartos e ictus que tardaban muchísimo en llamarnos", relata Vicente Priego. "Mucha gente se aguantó en su domicilio y también había fallos en la regulación, se nos mandaba a pacientes que no necesitaban realmente un traslado porque Primaria estaba atestado, no podían asumir el volumen de trabajo que tenían".

Menos accidentes. Cuentan desde Sacyl que al mismo tiempo, el confinamiento más duro, la consiguiente disminución de la movilidad y la paralización de parte de la actividad empresarial también ha tenido su reflejo en una disminución de los accidentes de tráfico y laborales.

En cualquier caso, "el análisis del comportamiento de los traslados en ambulancia durante los meses de la pandemia permite objetivar cómo este descenso ha sido más marcado durante la primera ola que en la segunda, de tal forma que en el mes de octubre las cifras empiezan a ser similares" a las del mismo periodo del año anterior, relatan.