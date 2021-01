El cajón ecléctico de un artista

Después de 20 años como profesor de pintura en la Escuela Municipal de Cerámica, Daniel Manfredi no se ha prodigado mucho a la hora de mostrar sus propias creaciones, pero ahora se ha lanzado a compartir con los ribereños una muestra de lo que para él tiene que ser un artista. Si hubiese que resumir en una palabra la exposición que se puede visitar en el Centro Cultural de Caja de Burgos en Aranda de Duero, la más apropiada sería eclecticismo, ya que entre los diferentes cuadros lo único en común es la firma. Ejemplos de realismo, impresionismo, composiciones abstractas, retratos, paisajes, óleo, acrílico,... Todo tipo de corrientes, estilos, temáticas y materiales tienen cabida en la producción artística de Manfredi y los ha plasmado en la selección hecha para esta exposición.

Su larga trayectoria no es que no le haya servido para decantarse por un estilo definido, sino que sigue fiel a su formación universitaria. «Yo me formé en la Universidad de Artes Plásticas de Estrasburgo y allí me dieron toda esta cultura, un conocimiento de la Historia del Arte que me permite cambiar fácilmente de estilo», confiesa Manfredi. El recorrido por sus obras expuestas comienza con un autorretrato del confinamiento y una composición surgida de la experimentación con las formas, el ritmo y el movimiento, para concluir con unas píldoras del equilibrio de las formas y las texturas más tendente a la abstracción. «Me gusta cambiar, no me veo yo en un solo estilo, me gusta investigar, probar, experimentar y ver como se puede aplicar un estilo u otro a varios temas», explica el autor, que asegura sentirse cómodo con este amplio abanico de opciones creadoras.

A la hora de decantarse por una forma u otra de plasmar sus ideas artísticas «depende del contexto, del tema y de mi propia curiosidad, me gusta ver si una cosa funciona o no, para llegar a una buena calidad estética y artística sin importar el estilo» resume como filosofía de creador, que traslada a sus alumnos. «No me gusta copiar, prefiero ir mezclando una cosa u otra, con la base de todas las referencias que tengo en la cabeza dentro de toda la producción artística de todos los tiempos», apunta, aunque a la hora de nombrar alguna se decanta por lo más contemporáneo.

En la exposición, compuesta por una treintena de obras a partes iguales creadas con óleo y con acrílico, se ven composiciones creadas antes y durante de algunos de los concurso de pintura rápida en los que participa, donde los paisajes naturales y urbanos pasan por su particular tamiz artístico para mostrar una visión diferente de lo que está a la vista de todos. «Muchos de estos cuadros están hechos con tarjeta de crédito, en vez de pinceles, con pintura industrial, hay uno que lleva cemento encima, es una exposición muy diferente a las que se pueden ver, no tiene un camino único ni cuadros reconocibles que puedan identificar al autor, voy un poco al revés del resto, intento ser diferente», concluye a modo de declaración de intenciones.