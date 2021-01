Odei, un exrojillo aventurero

Competir con el cricket en la India es casi imposible, pero el fútbol ha ganando popularidad en los últimos año y se ha convertido en un destino atractivo para futbolistas que todavía tienen tirón mediático y mucha calidad en sus botas aunque estén en el ocaso de sus carreras. No es el caso de Odei Onaindia, al que le sobraban ofertas para seguir en Segunda tras firmar una notable temporada con el Mirandés. Pero el central vasco decidió hacer las maletas. «Soy una persona aventurera y creo que el fútbol te da una gran oportunidad de conocer mundo que yo quería aprovechar», asegura desde Goa, una de las zonas más turísticas del país hindú.

Cuando Odei atiende la llamada, en la India está anocheciendo mientras que en España aún la tarde da sus primeros pasos. El central acaba de salir del entrenamiento del Hyderabad FC y ya está otra vez recluido en el hotel en el que reside junto a toda la plantilla. Por culpa del coronavirus, todos los equipos viven en una ‘burbuja’ de la que solo salen para disputar los partidos, en estadios vacíos, así que la rutina se repite casi invariable desde hace cuatro meses: sesiones de gimnasio matinales, comida, entrenamiento, llamar por teléfono a la familia y dormir.

La monotonía solo se ve alterada por las partidas de parchís y cartas con las que la nutrida colonia española mata el tiempo. En el Hyderabad también militan Fran Sandaza, Lluis Sastre y el exrojillo Aridane Santana, una familia a la que han sumado al brasileño Joao Víctor, que jugó varias temporadas en el Mallorca.

Una de las motivaciones para aceptar la oferta India era la posibilidad de medirse en otro fútbol y conocer de primera mano un país lleno de contrastes. En lo deportivo, la experiencia arroja un balance más que positivo ya que Odei es titular indiscutible en un Hyderabad que pelea en la zona alta de la tabla.

La liga regular finalizará en marzo y luego los cuatro primeros disputarán la fase final. «Ganar el título quizá sea demasiado pero queremos clasificarnos para el play off», afirma. Además, el central es una de las estrellas de la competición, un rol poco habitual para un futbolista forjado en campos del fútbol modesto, pero que Odei asume con naturalidad. «La diferencia en India la marcan los extranjeros que tiene cada club y para ellos es muy importante vender nuestra imagen porque le da prestigio a la liga. En las redes sociales casi siempre salen fotos de los futbolistas que venimos de fuera, los rivales te estudian más, notas el respeto...», explica.

Sin salir. El aterrizaje de grupos inversores ha elevado el nivel de una competición en la que se practica un juego más directo que en España. «No hay mucha pausa con el balón, se va muy rápido de portería a portería. Los jugadores indios quizá son más desordenados tácticamente pero tienen mucha garra», asegura el excentral de Mirandés y Burgos, una referencia dentro del vestuario para sus compañeros más jóvenes. «Me preguntan mucho por el fútbol español porque su sueño es crecer y algún día dar el salto a Europa», asegura.

En lo personal, la experiencia ha quedado deslucida por la pandemia. India es uno de los lugares del mundo con más contagiados, así que Odei no ha podido ni siquiera pisar la calle. Lo único que ha visto del país es a través de la ventanilla del autobús camino de los campos. «Me hubiera gustado poder viajar, conocer sitios, entrar en contacto con la gente,... pero es imposible. También me he quedado con ganas de ver los estadios con público, porque me han dicho que viven el fútbol con mucha pasión», explica el futbolista, que no se lo piensa cuando se le pregunta si volvería a firmar por el Hyderabad si pudiera volver atrás en el tiempo. «Sin duda, porque estoy teniendo la oportunidad de conocer otra liga y gente nueva. No he venido aquí de paseo, sino a darlo todo y dar un paso más en mi carrera».

Sobre su futuro, la respuesta es menos contundente. «No sé lo que pasará a partir de abril, si continuaré o regresaré a España». Antes de despedirnos, es inevitable hablar del Mirandés. «He visto varios partidos porque me gusta seguir a los compañeros que he tenido e incluso hablo con algunos frecuentemente».