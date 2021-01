'Chupos' de punta

Salvo estalactitas, término rechazado por los geólogos, estos conos de hielo puntiagudos tienen infinidad de nombres. Carámbano es el más común, pero hay otros, como chupitel, chuzo, témpano, calamoco, canelón...

Domingo, vecino de Palacios de la Sierra, añade otro: ‘chupos’. Y estos días los hay por cientos, «como ningún año y tengo muchos. Aquí me salieron los dientes y aquí se me han caído», añade con sorna. Justina, que le acompaña en el paseo, desvela que va a cumplir 90 años y que -salvo 25 en Burgos- el resto de los inviernos los han pasado aquí. Ignoran por qué destacan entre las temperaturas mínimas de España. «En este pueblo pasan cosas muy raras, será por las montañas», apunta ella.

No cree Juan Antonio, tras la barra del bar Perón de la plaza, que aquí haga más frío que en Quintanar de la Sierra o en otras localidades de la comarca, solo que la Agencia Estatal de Meteorología colocó junto al cementerio palanciano la estación y la fama de fríos ya no se la quita nadie. En su establecimiento quedará la terraza que ha instalado y la estufa calorífica, además del disgusto por tener que cerrar un interior en el que el martes por la tarde no llegó a haber más de 8 clientes. «¿Qué vamos a estar, así dos años? Vale más cerrar 10 días en toda España que esto, para Semana Santa otra vez», aventura con pesimismo. Y no le faltan datos. En esta última semana, el día más caluroso ha sido el domingo, con una media de -1,5 grados. El viernes anterior tuvieron algo más de ‘fresco’ para comenzar el fin de semana y llegaron casi a los 15 bajo cero, una temperatura algo escasa para desayunar en terraza. De hecho, el bar de enfrente ha decidido ni abrir, mientras haya restricciones.

«Esto no se había visto en 3 años que llevo aquí trabajando», apunta María Elena, que junto a Erlin son de los pocos vecinos que se aventuran a salir a la calle por la tarde en Palacios, y eso que el sol ha caldeado el ambiente de este martes hasta los 5,3º y el agua corre en la fuente de la plaza. «Solo salimos a comprar», apuntan para desvelar que ya se han aprendido el truco del secador para descongelar tuberías.

Como en toda crisis, en esta de los carámbanos hay una oportunidad. En este caso para Carazo, que se ha convertido en la atracción turística de la zona con el nacimiento helado del río Mataviejas (Ura), de fácil acceso a pie desde el pueblo. El gélido silencio queda roto, de vez en cuando, por el estruendo de un carámbano que cae. No es el Perito Moreno pero resulta igualmente bello.