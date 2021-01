El PP contrapone el año de Sánchez con el de la Junta

El secretario general del PP regional, Francisco Vázquez, contrapuso el «año del engaño y las desigualdades del Gobierno» frente al «del acuerdo y del compromiso con la ciudadanía y las entidades locales de la Junta». Vázquez tuvo palabras muy duras para el Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez durante una rueda de prensa en Segovia, para hacer balance del año 2020. «Qué vergüenza de Gobierno. Creo que a este paso nos vamos a quedar todos a atrás. Es el peor Gobierno en el peor momento de nuestra historia. Es oscurantistas y le gusta el ordeno y mando, no le gusta pactar, todo lo contrario del Gobierno regional», dijo. El dirigente popular remarcó que el año ya comenzó con engaños y frente a las palabras de Sánchez, «los que no podemos dormir hoy somos el 95% de los españoles» y espetó que no sabe «cómo aguanta la ciudadanía española» tantas mentiras, la última del ministro de Sanidad, Salvador Illa, que no iba a ser candidato y «al día siguiente en un ejercicio de malabarismo político nunca visto por su jefe, dice que lo deja todo y se pone candidato». «Se ve que ha estado haciendo campaña electoral como ministro», dijo durante su intervención.

Francisco Vázquez denunció la «gestión desastrosa» por parte del Gobierno de esta pandemia y afirmó que «estamos los primeros en todos los ranking malos». Al respecto, lamentó que hubo meses en los que «no se hizo nada», hasta julio, porque el presidente del Gobierno «decretó que no había pandemia y se fue de vacaciones». «Hubo dejación de funciones», denunció, para cargar contra la falta de coordinación de las actuaciones en un país en que hay «17 planes».

Por el contrario, defendió la «gestión eficaz» de la Junta, ya que en «ninguna encuesta» sale mal parado el Gobierno del presidente Alfonso Fernández Mañueco, e indicó que «ha actuado de forma eficaz y con compromiso» como con el pacto de recuperación que «rompió el PSOE». «Las únicas propuestas incumplidas del pacto son las que le correspondían al PSOE, para crear un frente común para mejorar la financiación autonómica», lamentó.

Congresos provinciales

Preguntado por la celebración de los congresos provinciales y regional del partido, tras cuatro años de los últimos, Vázquez explicó que espera que en las provincias se puedan desarrollar en el primer semestre del año de forma presencial, y a lo largo del año al regional, pero «no está definido el calendario», porque todo dependerá, dijo, de la evolución de la pandemia. «Procede hacer congresos presenciales con urna y eso no lo permite la situación epidemiológica en estos momentos, no sabemos si lo permitirá dentro de dos meses, pero si las condiciones son favorables se harán, espero que en el primer semestre».

Respecto a la posible renovación de los cabezas, el secretario autonómico recordó que hace cuatro años ya se renovaron siete de las nueva direcciones provinciales. Aseveró que en cualquier caso eso depende de las direcciones provinciales y cualquier renovación, dijo, debe ser de ideas y por adicción, porque entren a formar parte partido nuevas personas, y «siempre de forma tranquila y pausada como hasta ahora».