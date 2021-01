Harinera Arandina invertirá 6 millones de euros

Harinera Arandina suma y sigue. Tras las distintas ampliaciones acometidas a lo largo de sus 39 años de historia, añadirá una más, que se materializará entre 2021 y 2022. El nuevo proyecto de la empresa ribereña se traduce en la inversión de seis millones de euros, que les servirán para elevar su producción un 30%. De esta forma, pasarán de fabricar unas 750 toneladas diarias de harina a alcanzar las 1.100.

Su gerente, Juan Alfonso Gil, tiene previsto preparar a fondo este plan durante todo 2021 para acometer las obras a partir de marzo de 2022 y que las nuevas instalaciones puedan comenzarán a funcionar en verano del próximo año.

La ampliación, tras las llevadas a cabo en 1998, 2001 y 2005, engloba la construcción de un grupo de 15 o 20 silos, así como otros cuatro de carga rápida. «Con todo esto daríamos un salto de entre un 30 y un 35% aproximadamente», detalla Gil, al tiempo que subraya que se crearían nuevos puestos de trabajo. En la actualidad, Harinera Arandina cuenta con 54 empleados.

Esta será su reforma más ambiciosa tras la de 2005, cuando construyeron un edificio nuevo para incorporar toda la maquinaria que compraron a un empresario de Villarejo de Salvanés, así como la producción, y levantaron una nave que les permite almacenar cerca de 15.000 toneladas, 11.000 más que hasta ese momento.

Todo ello, subraya el empresario madrileño, gracias a que «los resultados obtenidos se han reinvertido» a lo largo de los años. En este sentido, Gil pone en valor que tras arrancar «con una pequeña fábrica en noviembre de 1982», en la actualidad apuestan «todo lo posible por la innovación».

Pero no todo ha sido un camino de rosas. Harinera Arandina, que adquiere la mayor parte del trigo en Castilla y León, pero también en Francia y los Países Bálticos, ha tenido que sortear distintos obstáculos. Entre ellos, una reestructuración financiera de 2008 a 2012. «Nos vencían algunas emisiones y no éramos capaces de asumirlas en el momento que habíamos fijado porque se nos vinieron los márgenes comerciales a nada», recuerda Gil. No obstante, la empresa terminó superando aquella situación y hoy, junto con otra fábrica que posee en la localidad riojana de Nájera, fabrican más de 1.000 kilos diarios de forma conjunta. «Con nuestro trabajo, esfuerzo y buen hacer ahora estamos bien, aumentando los márgenes. Además, como lo que ganamos, lo reinvertimos, no nos queda más remedio que ampliar», precisa. Basta un dato: según un informe de la Asociación de Empresarios de Aranda y la Ribera, Harinera Arandina facturó más de 43 millones de euros en 2019.

Pero no sólo eso. La firma de la capital ribereña ha conseguido mantener sus ventas durante la pandemia y, de hecho, se trata de una de las 90 harineras que sobreviven en la actualidad en toda España frente a las 542 de los años 80.

100 toneladas de espelta. Desde hace algo más de un año y medio, Harinera Arandina también está presente en el mercado de la espelta. De hecho, produce unas cien toneladas. «Es una cantidad importante para ser un pequeño nicho», explica su gerente, activo a los 73 años y sin planes de jubilarse. También son uno de los mayores productores de harina de centeno en España, con unas 400 toneladas al mes. «Hay que estar ojo avizor para ofrecer al cliente casi todo lo que necesita», zanja Gil.