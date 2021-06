El PSOE no apoyará la ley de caza por una enmienda de PP-Cs

La viceportavoz del Grupo Socialista, Virginia Barcones, avanzó ayer que su voto no podrá ser favorable al proyecto de ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que se aprobará en el último pleno de este periodo de sesiones, por la «gravedad jurídica» cometida por PP y Cs al cambiar vía enmienda el significado del silencio administrativo en los planes cinegéticos de los cotos.

El plenario debatirá las más de 80 enmiendas de Podemos por la inadmisión de las socialistas registradas fuera de plazo, precisó el portavoz del Grupo Popular, Raúl de la Hoz, en declaraciones recogidas por Ical tras la Junta de Portavoces, mientras la socialista Virginia Barcones afeó que por un error material no se hayan admitido sus propuestas, cuando en otros momentos la Mesa sí lo ha hecho en el caso de iniciativas del PP.

Barcones explicó que en la Ponencia informaron que mantenían vivas las enmiendas para el pleno -tenían 32 parciales- y el voto particular relativo al silencio administrativo, pero al registrar éste no adjuntaron las enmiendas parciales, que han quedado fuera, por lo que lamentó que en este caso la Mesa no haya tenido la flexibilidad que en otros momento si tuvo con el Partido Popular.

Por su parte, De la Hoz lamentó que el Grupo Socialista no quiera reconocer su error ni pedir disculpas y señaló que el 16 de junio finalizó el plazo para registrar las enmiendas, y lo hicieron un día después.

El texto original, presentado por Fomento y Medio Ambiente, recoge para los planes cinegéticos de los cotos de caza, que «la Consejería resolverá y notificará en el plazo máximo de tres meses desde la presentación del plan. Transcurrido dicho plazo, el interesado podrá entender no aprobado el plan presentado por silencio administrativo».

Sin embargo, PP y Cs presentaron una enmienda, ya aprobada, en la que señalan: «la Consejería resolverá y notificará en el plazo máximo de cuatro meses desde la presentación del plan. Transcurrido dicho plazo, el interesado podrá entender aprobado el plan presentado por silencio administrativo».

Para el Grupo Socialista, que recordó el dictamen del Consejo Consultivo a favor del texto de Fomento, se trata de un hecho de «gravedad jurídica» que no pueden aceptar, por lo que Barcones llamó a la reflexión de PP y Cs. «Si no se corrige, nuestro voto no será favorable, el voto particular que mantenemos marca la diferencia», argumentó, sin precisar aun si se inclinaran por el no o la abstención.

Previsiblemente, la ley se aprobará a pesar de no contar con los votos favorables de los procuradores socialistas ni los dos de Podemos, que tampoco apoyarán esta nueva ley.