Un billete caro con cruces clave

La Real Sociedad y el Real Betis, representantes españoles en la Liga Europa 2021/22, no tendrán un inicio fácil de competición, cuya final se disputa en el Sánchez Pizjuán de Sevilla, al quedar encuadrados en dos de los grupos más complicados tras el sorteo realizado en Turquía.

Los donostiarras se las verán con el Mónaco, de la Ligue 1 francesa, y el PSV Eindhoven, de la Eredivisie de los Países Bajos, en un Grupo B completado por el Sturm Graz austriaco. Grupo complicado con cruces clave ante los neerlandeses.

Por su parte, el Real Betis quedó encuadrado en el Grupo G ante el Bayer Leverkusen de la Bundesliga alemana, el Celtic Glasgow escocés y el Ferencváros húngaro. Otros dos rivales fuertes para un Betis que deberá sudar si quiere soñar con alzar el título en casa de su eterno rival.

Grupo A: Olympique de Lyon, Rangers, Sparta de Praga, Brondby

Grupo B: Mónaco, PSV Eindhoven, Real Sociedad, Sturm Graz

Grupo C: Nápoles, Leicester, Spartak de Moscú, Legia de Varsovia

Grupo D: Olympiacos, Eintracht de Frankfurt, Fenerbahce, Antwerp

Grupo E: Lazio, Lokomotiv de Moscú, Olympique de Marsella, Galatasaray

Grupo F: SC Braga, Estrella Roja, Ludogorets, Midtjylland

Grupo G: Bayer Leverkusen, Celtic, Betis, Ferencvaros

Grupo H: Dinamo Zagreb, Genk, West Ham, Rapid de Viena

Gerard Moreno, el mejor de la temporada pasada

El jugador del Villarreal CF Gerard Moreno fue designado, antes del sorteo, como mejor jugador de la Liga Europa 2020/21, conquistada por el Submarino Amarillo gracias, en parte, a los 7 goles y 4 asistencias del delantero internacional español.

"Me hubiera gustado estar allí para recibirlo. Me hace mucha ilusión este premio. Para nosotros la temporada pasada fue histórica para el club, el primer título europeo en su historia. Por eso nos hizo tanta ilusión. Me hace mucha ilusión recibir este premio, para mí es muy importante", aseguró.

Moreno quedó por delante de Bruno Fernandes y Edinson Cavani, ambos jugadores del finalista Manchester United, en la votación a cargos de entrenadores y periodistas. Los cuatro ganadores anteriores fueron Romelu Lukaku, Eden Hazard, Antoine Griezmann y Paul Pogba.