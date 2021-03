La Junta aplaza la relajación de medidas en Castilla y León

La Junta mantendrá al menos una semana más las medidas excepcionales del nivel 4 de alerta sanitaria en toda Castilla y León (cierre del interior de la hostelería, gimnasios y centros comerciales). Así lo ha anunciado este lunes Francisco Igea tras el Consejo de Gobierno que se ha alargado hasta pasadas las dos de la tarde.

"Se tomará la decisión de relajar las medidas adicionales del nivel 4 cuando Castilla y León se encuentre en el entorno del 35% de ocupación de la UCI por covid. A partir de ahí, cada dos semanas y siempre que la ocupación UCI en cada provincia sea menos del 25%, se irá avanzando", ha explicado el vicepresidente de la Junta, que considera "muy importante" contar con "capacidad de reserva" en las unidades de cuidados intensivos porque "hay numerosos traslados entre provincias ya que funcionamos como área única y somos capaces de ayudarnos".

"Hasta que Castilla y León como Comunidad no tenga la capacidad de respuesta suficiente no iniciaremos el proceso de relajación de medidas. Esperamos que ocurra el lunes de la semana que viene si no se tuerce la evolución de los indicadores", ha continuado Igea, que ha aclarado que si se cumplen esos requisitos, el levantamiento de tales restricciones (a saber, cierre del interior de la hostelería, gimnasios y centros comerciales) se hará "en todas las provincias, salvo que alguna se encuentre por encima de los 400 casos (por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días)".

"Se mantendrá esa liberación de restricciones siempre que se mantenga una tendencia descendente en la incidencia acumulada", pero la desescalada será progresiva, "no más rápido que cada dos semanas" y "se recorrerán todos los escalones del acuerdo interreterritorial (el denominado 'sistema semáforo')".

La Junta permitirá a partir del próximo lunes en Castilla y León la reapertura de los gimnasios, de los centros comerciales y del interior de los bares y restaurantes (hasta el 33% del aforo y el consumo en barra) si los indicadores continúan la actual tendencia a la baja, que rebajaría la presión de las unidades de cuidados intensivos. Actualmente, en nuestra Comunidad hay "más de 500 camas UCI habilitadas" y el "objetivo a conseguir a medio plazo es que estén ocupadas 190/195", ha cifrado la consejera de Sanidad, Verónica Casado.

Lo que no está previsto modificar es la limitación a un máximo de cuatro personas no convivientes de las reuniones en interiores. "No tenemos la intención de cambiarlo", ha respondido sobre esta cuestión el vicepresidente de la Junta, que considera "importante mantener esta restricción para evitar uno de los mayores focos de contagio".