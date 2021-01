La oposición alza la voz en Miranda

El 2020 ya es historia. Atrás queda un año complicado que también se ha sentido en la política local. En la gestión de la pandemia y las medidas municipales para paliar el coronavirus los grupos han mostrado cohesión, aunque la oposición sí que apunta varios desaciertos por parte del equipo de gobierno.

Aún así, la unión a la hora de destinar fondos o articular subvenciones ha saltado por los aires en la política más ordinaria. En especial, en lo relativo al error en la previsión sobre la recaudación del Impuesto de Bienes Inmuebles. El agujero del IBI ha levantado al resto de grupos, que no están satisfechos con los argumentos ofrecidos por los responsables. En cualquier caso, todos echan en falta diálogo y capacidad de entendimiento para conseguir que Miranda avance hacia un horizonte capaz de relanzar la ciudad.

Jorge Castro (concejal del PP): «En el Ayuntamiento no hay un debate real y muchos problemas que tenemos no se hablan de una manera honesta»

El Partido Popular es el primer grupo de la oposición. A pesar del descenso en su representación, sus siglas se mantienen como las segundas más votadas en Miranda, pero eso no hace cambiar en exceso el discurso de su líder. Jorge Castro se muestra crítico con el equipo de gobierno, pero lo que más ha echado en falta en el difícil 2020 ha sido la capacidad de diálogo y la ambición que le falta al PSOE, para abordar los problemas reales del Ayuntamiento.

Ha sido un año complicado por la incidencia del coronavirus, ¿qué balance hace del recién concluido 2020?

Si hace un año nos lo hubiesen dicho, nadie nos lo hubiéramos creído. Hay algunas medidas que han sido difíciles de comprender y mucho más de explicar a los ciudadanos. Nosotros como partido de gobierno de la Junta tenemos que respaldarlo, pero a veces sin tener mucho convencimiento. Entiendo que haya cuestiones como el cribado masivo que haya creado malestar y así lo hemos trasladado.

A nivel local, ¿qué le ha parecido la gestión?

El Ayuntamiento ha tomado medidas contra la covid para buscar el titular y han computado medidas específicas con otras que ya existían. Incluso en el fondo covid metían subvenciones que nos da todos los años la Junta. Al final las ayudas contantes y sonantes han sido una aportación para el alquiler de un mes dentro de una crisis que va camino del año. También están los bonos al consumo, una iniciativa que la propuso el PP en junio. Lamentablemente han salido tarde, los hemos hecho los últimos y con poco dinero. Además, las contrataciones temporales no solucionan el problema del paro, ni los problemas del Ayuntamiento, porque contratar a diez o veinte personas durante tres meses repercute en ellas.

Cada una de estas medidas han tardado en aplicarse, ¿cuál ha sido el problema?

Está claro que en las ayudas para la gente que lo está pasando mal por la covid hemos sido los últimos en aplicarlas, lo hemos hecho de manera insuficiente y al final se ha engañado a la gente. Más allá de esto, el dinero no sobra pero ha faltado voluntad. Tenemos que plantearnos qué ha sucedido, cuál es el motivo de ir tarde y ser los más cicateros a la hora de aprobar medidas.

El PP ha apoyado las propuestas, pero ¿qué hubiesen hecho diferente?

Desde fuera y a toro pasado es muy fácil opinar, pero creo que se necesitaba una mayor agilidad.

El equipo de gobierno ya ha presentado un borrador del Presupuesto, sin dinero específico para paliar el daño del coronavirus...

El Presupuesto no es realista. Ya se ha visto en 2020 que los ingresos que se plantean están lejos de lo que termina sucediendo. Cuando con conocimiento de causa tu presentas unos presupuestos inflados, como el año pasado, para este 2021 te ves obligado a rectificar y no les ha quedado más remedio que ajustarlos porque de golpe y plumazo se han tenido que quitar dos millones de euros.

Sobre el agujero causado por el IBI, ¿al Partido Popular le han valido las explicaciones?

No y la subida del IBI ponía muy difícil los acuerdos porque no lo podemos apoyar. Si al menos hubiesen entonado un mea culpa... No hay ninguna voluntad y ven como una pérdida de tiempo cualquier conversación, aunque dentro de las cuentas hay inversiones interesantes. En el Ayuntamiento no hay un debate real y muchos problemas que tenemos no se hablan de una manera honesta.

¿Eso viene de la mayoría absoluta?

Bueno, con el PP tampoco se puede decir que es por eso, aunque sí que hemos llegado a unos extremos en los que como no necesito nada pues da igual todo. Pero es que ni siquiera en conversaciones informales, como sucedía con Fernando Campo, con el que había más posibilidades. Lo que sucede ahora te crea una sensación de frustración porque nunca hablamos de los problemas reales.

¿Qué le gustaría incluir en el Presupuesto?

Las cuentas de un año no son el problema, importan los proyectos de legislatura. Se necesita una planificación para cambiar las cosas, pero cuando te va bien con lo que hay... pues mejor no hacer nada pensando en las elecciones. Falta ambición, no se puede seguir en el mismo modelo de hace 25 años.

¿Qué es lo primero que hay que modificar?

La estructura del Ayuntamiento. Es algo que no puedes hacer de un año para otro, pero sabes la gente que se va a jubilar y los servicios que están colapsados. Si ahora hay muchos más contratos que antes y siguen dos personas, pues normal que no lleguen. Los departamentos que mueven la ciudad se tienen que reforzar para ganar en agilidad.

Sergio González (concejal de Ciudadanos): «La gestión de la pandemia ha sido mejorable y lo han rematado con la subida del IBI»

El portavoz de Ciudadanos define el 2020 «como el peor año de nuestra historia». El coronavirus ha teñido cada gesto diario, aunque también critica aspectos ordinarios de la política municipal, como la subida del IBI, ante la que se muestra muy crítico.

Han apoyado las medidas contra la covid, ¿por qué?

No íbamos a votar en contra nada que hiciera algo, por muy corto que se quedara. Teníamos reparos con algunos aspectos, como las bases para las ayudas a autónomos, y al final sobró dinero en un momento en el que se necesita. Sobre esto hay que reflexionar.

¿Cómo valora la gestión municipal?

La alcaldesa ha dado cero mascarillas y otras ciudades las cuentan por miles. Se podrían haber organizado mejor las cosas. Por ejemplo los bonos al consumo que han tenido nuestro voto, pero se podría haber hecho mejor. O las contrataciones temporales, que no han llegado a la gente que de verdad lo necesita.

¿Ha llegado el Ayuntamiento a la gente?

Aitana Hernando ganó las elecciones diciendo que la gente podía contar con ella y lo ha incumplido. La gestión de la pandemia ha sido mejorable y lo han rematado con la subida del IBI.

¿Tiene la sensación de que con la covid se ha intentado tapar ciertas cosas?

Es complicado esconder tanto polvo debajo de la alfombra. Tenemos muchísimos contratos prorrogados, hemos perdido juicios y los escándalos no se han tapado, como subir el IBI y ocultar informes con los que quedan en evidencia por el agujero de los ingresos.

La legislatura arrancó con una voluntad de Aitana Hernando de escuchar a la oposición. ¿Se ha cumplido?

Conmigo no habla, nos comunicamos a través del registro. A la oposición se la intenta torpedear y no nos cuentan nada. No hay lealtad, nos enteramos por la prensa.

¿Qué se puede decir de la capacidad de gestión de este equipo de gobierno?

Que es nula. Hemos tardado tres años en hacer un centro de protección animal, como para pedir decisiones rápidas contra el virus.

¿Siente que se le ataca mucho?

Hemos tenido una actitud muy generosa en la pandemia, pero nos hemos convertido en la oposición y por eso atacan a Ciudadanos.

Guillermo Ubieto (concejal de Izquierda Unida): «El problema que tiene el equipo de gobierno es pre y pos covid. Lo seguiremos viendo»

Guillermo Ubieto se aleja del coronavirus porque al igual que destaca que el equipo de gobierno no puede usarlo para tapar su falta de capacidad, «la oposición tampoco puede utilizarlo para atacar», admite.

¿Cómo ha sido la gestión municipal del 2020?

En la pandemia no se puede achacar mucho y hay otra parte que se ha gestionado mal. Nos parece muy grave el agujero de dos millones de euros, la política fiscal que es mala para la ciudad y que los servicios públicos pierdan peso. En política social hay algunas cosa positivas, pero otras se demuestra la mala gestión.

¿La covid ha empeorado la visión que tenía sobre la gestión del equipo de gobierno?

En algunas cosas sí. Ha aflorado la mala gestión, pero no hay forma de maquillar que han presupuestado inflando los ingresos. Luego con la covid hay algunas cosas que se han hecho bien y otras muy mal. El problema que tiene el equipo de gobierno es pre y pos covid. Lo seguiremos viendo.

¿Qué ha sido lo peor?

La falta de responsabilidad de gestión. Están más preocupados de sacarse una foto abrazando a un perro y generar simpatías, que de gestionar la vida diaria. Con mayoría absoluta se sigue invirtiendo muy poco, hay muchos servicios caducados, no son capaces de sacar una oferta pública de empleo y en muchos aspectos falta un plan para saber hacia dónde vamos.

¿Qué es lo que falta a su juicio?

Capacidad. El equipo de gobierno está muy desequilibrado porque hay concejalías que gestionan nueve millones y otra que lleva festejos y ferias. El equipo está pensado para decir sí a todo y eso es inviable. Hay concejales a los que hace meses que no les veo pasar por el Ayuntamiento.

Las cuentas de 2021 están ya planteadas, ¿son las que se necesitan?

En absoluto y eso que las inversiones en términos generales nos parecen buenas. Han ajustado y dicen que es por la covid, pero lo han generado ellos y el comercio se queda como el tercer programa con menos financiación de los 52 que han reflejado.

¿Con qué se contentaría en 2021?

Los pilares pasan por el ferrocarril convencional y el empleo verde. Por otro lado mejorar el Casco Viejo, consolidar el comercio y la defensa de los servicios públicos.

Cristina Ferreras (concejala de Podemos): «Se necesita previsión porque va a haber una ingente petición de ayudas y esto no se ha tenido en cuenta»

Podemos ha apoyado las medidas municipales contra la covid en un «año durísimo para todos». Aún así, apunta varios aspectos de mejora como la comunicación entre el equipo de gobierno y el resto de grupos.

Las medidas contra el coronavirus han tardado en llegar a la calle, ¿por qué?

Ha habido falta de planificación, pero la covid ha generado una carga de trabajo y una necesidad de tomar decisiones bestial. Aún así, hay cosas que necesitaban más celeridad.

¿Qué medida le hubiera gustado tomar?

Hubiéramos hecho cosas diferentes, pero ahora lo que importa es tener una partida para la covid en 2021, pero en el borrador del Presupuesto no existe. Se necesita previsión porque va a haber una ingente petición de ayudas y esto no se ha tenido en cuenta. La mayoría absoluta no es buena y ha habido un cambio respecto a la legislatura pasada cuando les hacía falta un voto. Existía otra relación.

Al margen de la covid, el 2020 estuvo marcado por el agujero del IBI, ¿qué sensación le ha quedado de este tema?

Dijimos que habían inflado las cuentas. Desde la Concejalía de Hacienda se hicieron mal los cálculos y la alcaldesa es la mayor responsable. Además, las excusas son peregrinas y al final el resto de grupos teníamos razón.

Y al final se ha subido el impuesto...

Ahora no es el momento, aunque sea legal. Con toda la crisis de la covid no se entiende porque el IBI es algo que pagan todas las clases. Han cogido la opción fácil para aumentar los ingresos, pese a ser la más impopular.

¿Dónde les gustaría invertir en 2021?

En rehabilitación de edificios, sobre todo en el Casco Histórico. No es pagar viviendas con dinero público, hay que llegar a acuerdos con propietarios como se ha hecho en otros sitios y ¿aquí por qué no? Hay cosas sencillas que no se hacen. Están cómodos y no hay innovación.