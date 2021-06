Dani Arce se la juega en Castellón: "Correré valiente"

Dani Arce pasa página. La sonrisa ha vuelto al rostro del burgalés, que prefiere no darle vueltas a lo ocurrido el sábado y mira hacia adelante. «No vale la pena seguir pensando en lo mismo. Ya ha pasado y no se puede hacer nada. Me seguiré centrando en disfrutar de este deporte, que es lo que me gusta», responde.

Hoy martes en Castellón quiere demostrar que está en un excelente estado de forma y que en condiciones normales hubiera sido un serio aspirante al título nacional. Los técnicos de la Federación quieren ver su rendimiento antes de tomar una decisión con respecto a los tres españoles que disputarán los 3.000 obstáculos en los Juegos Olímpicos de Tokio. El único que tiene la plaza segura es Sebastián Martos, campeón de España en Getafe y con mínima.

«No lo entiendo como un favor. Quieren estudiar lo que pasó porque saben que fue algo excepcional y que no tuvo que ver con mi estado físico. Parece que no quieren tomar una decisión antes de valorar todas las opciones», comenta el atleta. Arce tiene la mejor marca española de la temporada en los 3.000 obstáculos, a lo que hay que añadir su trayectoria en los últimos años y su comportamiento esta campaña en las grandes citas.

La carrera de este martes no se la toma como una revancha o una oportunidad de reivindicarse. Asegura que en tierras levantinas tratará de «disfrutar» y seguirá el mismo plan de siempre. «Correré valiente y trataré de hacer marca personal como busco siempre. Si me quieren llevar a los Juegos que lo hagan, pero por ello no voy a cambiar. He demostrado que puedo estar adelante en cualquier tipo de carrera y espero que Castellón no sea una excepción», comenta.

Pese a que no quiere echar la vista atrás, sigue lamentado lo ocurrido en el Nacional. «No me tenía en la pista, no podía ni andar», explica. Asegura que no tuvo margen de maniobra y que no pudo testar el tartán en días anteriores. «Salimos con muy poco tiempo antes de comenzar la carrera y enseguida vi que iba a ser imposible. Hablé con los jueces la posibilidad de cambiar de calzado, pero no había tiempo. La otra opción hubiera sido correr descalzo, pero hubiera tenido aún peores consecuencias», explica.

En su equipaje había otro modelo de zapatillas con las que han corrido otros atletas en 800 y 1.500 y lo han hecho sin problemas, pero no pudo realizar el cambio. Lo que quiere dejar claro es que no es un problema de su calzado, sino de que la pista está cristalizada. «Ha habido otros atletas que se han quejado del estado de la pista y no es lógico que esto pase en un Campeonato de España. Creo que tenemos que hacer algo para que no se vuelva a repetir», comenta.

Es consciente de que aún le queda una posibilidad de acudir a Tokio y hacer un buen papel en Castellón le podría otorgar el billete. Los técnicos charlaron con él nada más concluir la prueba de los 3.000 obstáculos y entendieron lo sucedido.

Acudirá a esta importante cita convencido de que tiene piernas para rebajar incluso la mejor marca que ha tenido esta temporada, 8:21.53. Correrá, buscará su mejor versión y esperará a que llegue la decisión definitiva de la Federación Española.

«El trabajo está hecho y creo que en Castellón puedo volver a demostrar que estoy en forma y que podía haber corrido en los tiempos en los que se ganó el Campeonato de España. Mis piernas están para mejorar mi mejor marca. Si voy a los Juegos, mejor, porque es mi sueño y por lo que llevo trabajando 5 años. Si no entro en la lista me centraré en otras carreras que hay importantes», finaliza.