Tsitsipas, eliminado en la primera ronda de Wimbledon

Stefanos Tsitsipas, que quedó eliminado en primera ronda de Wimbledon, destacó que su preparación para el torneo, sin partidos previos en hierba, fue crucial para su derrota.

El griego, tercer cabeza de serie del torneo, cayó eliminado en tres sets contra el estadounidense Frances Tiafoe.

"Seguro que la falta de partidos ha sido crucial . Empecé a sentir mi juego mejor al final del tercer set. Ahí pegué mejor mis golpes. Sentía que manejaba mejor la presión y que me adaptaba mejor a la pista", dijo Tsitsipas en rueda de prensa.

"También es justo decir que él ha jugado muy bien. Yo no he sido capaz de mantener la intensidad y al final se lo acabó llevando. Creo que debería haber jugado la semana antes de Wimbledon, Mallorca o Eastbourne. Cualquiera de esos torneos me hubiera ayudado a estar en mejor forma y a estar preparado para la gira de hierba", añadió.

Además, Tsitsipas confirmó que los Juegos Olímpicos siguen estando en su calendario.

Djokovic evita la sorpresa

El serbio Novak Djokovic evitó la sorpresa en su estreno en Wimbledon, y se repuso de la pérdida del primer set para imponerse al talento local Jack Draper, por 4-6, 6-1, 6-2 y 6-2.

El número uno del mundo, que suma quince encuentros sin perder en Wimbledon, sufrió en su estreno en la Catedral, con un primer set inmaculado de Draper, que se aprovechó de un Djokovic fallón sobre todo en los puntos de 'break', incapaz de consumar ni uno de los siete que tuvo en la primera manga.

Djokovic, con cinco coronas en Wimbledon y con solo un objetivo en la cabeza, subió el nivel en cuanto se vio en peligro. Solo concedió una pelota de rotura a partir del segundo set y apenas cedió cinco juegos, pese a que la pista se lo pusiera complicado, con tres resbalones sin afortunadamente daños para su físico.

En dos horas exactas, Djokovic reclamó un triunfo más en Wimbledon, el número 73 de su carrera, y está un paso más cerca de ganar el vigésimo Grand Slam que le igualaría con el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal.

Ahora el de Belgrado se medirá al ganador del partido entre el chileno Tabilo Barrios y el sudafricano Kevin Anders.

Victoria de Bautista y despedida de Davidovich

El español Alejandro Davidovich quedó eliminado de Wimbledon tras no aprovechar una ventaja de dos sets a cero y que le remontara el estadounidense Denis Kudla (5-7, 6-4, 7-6 (4), 6-3 y 6-3).

Roberto Bautista avanzó a segunda ronda de Wimbledon tras doblegar al australiano John Millman por 6-2, 3-6, 3-6 y 7-6 (4). El castellonense, que defiende aquí las semifinales de 2019, necesitó tres horas de partido para eliminar a Millman. Esta es la segunda victoria en hierba de la temporada para Bautista, que solo pudo pasar una ronda en el torneo de la semana pasada en Mallorca. En el siguiente partido, el cabeza de serie número ocho del torneo, se verá las caras con el serbio Miomir Kecmanovic,