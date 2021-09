Vecinos de Padrones firman contra del proyecto de una granja

La pequeña localidad de Padrones vuelve a estar envuelta en polémica. Si hace dos semanas la ya exalcaldesa, María Jesús Vesga, presentó la dimisión del cargo que durante dos años ostentó debido al «hostigamiento sufrido por dos vecinos» desde que comenzó la candidatura, ahora son varios los residentes que recopilan firmas contra el proyecto de construcción de una granja por considerarlo «ilegal».

Por el momento, más de un centenar de personas han plasmado su rúbrica y datos personales en la documentación que los oponentes a la futura explotación ganadera pretenden presentar ante la Junta, con el fin de que esta «paralice las obras y no de el visto bueno a la actividad prevista». Justifican su postura afirmando que se han cometido «actos ilegales, dada la existencia de la edificación sin una licencia previa concedida. Tampoco respeta las distancias mínimas a caminos ni los elementos propios de la actividad que se pretende instalar, no contando con la autorización ambiental y afectando gravemente a los acuíferos del municipio, como el arrollo Vallejo de Valdecilla».

Ante tales acusaciones, el alcalde en funciones, Miguel Ángel García, declara a DB que precisamente en 2019 la obra se paralizó porque el impulsor del proyecto, actual edil del Ayuntamiento de Padrones, «comenzó a trabajar sin tener el permiso de obra necesario». Pero en la actualidad, «está todo en regla y ha presentado los proyectos oportunos, la licencia de Medio Ambiente, el informe favorable de la Red Natura 2000 y de la Diputación», asegura el político. Si bien, también explica que «falta de calificar el suelo rústico de la parcela 165 del polígono 14 como suelo excepcional para instalar una explotación ganadera».

Según el testimonio de García, dicho trámite se llevó a cabo «en su momento pero hubo un defecto de forma, se publicó solo en el Boletín Oficial de la Provincia y no en el de Castilla y León, por lo que el promotor se ha visto obligado a repetir el proceso completo», aclara.

A día de hoy, el propietario del barracón espera a que se realice un levantamiento topográfico de deslindes para comprobar si en efecto se cumplen o no las condiciones que establece la ley, tras haber recibido varias alegaciones en contra de varios aspectos. «En cuanto tengamos los resultados, favorables o desfavorables, se abrirá un expediente de sanción al promotor por el hecho de incumplir las normas y edificar sin permiso. De momento no podemos hacer más hasta que no sepamos si se trata de una acción catalogada como leve, grave o muy grave. Eso depende de la Junta y creemos que recibiremos los informes durante el último trimestre del año», manifiesta García.

Sin embargo, el vecino que se encarga de recopilar las firmas expone que en su día pidió ver el proyecto de construcción del cobertizo y el expediente para redactar las alegaciones pertinentes. «Solo me dejaron verlo en el Consistorio. Pedí una copia completa y no me la dieron», denuncia en este periódico. El regidor en funciones confirma los hechos. Explica que se le «citó en el Ayuntamiento y estuvo mirándolo por encima. Quería una copia entera y por supuesto que no se la dimos. Hay datos protegidos y aún está abierto. No tenemos esa obligación, se encuentra expuesto al público y es así como funcionan las leyes de Protección de Datos y de Transparencia», sentencia.