Mañueco e Igea garantizan un "Gobierno unido" en CyL

"Somos y seremos un Gobierno unido", ha remarcado el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco este jueves en su comparecencia conjunta con el vicepresidente Francisco Igea para valorar la moción de censura registrada este miércoles por el PSOE en las Cortes regionales. Ambos han escenificado su unidad y sintonía en una rueda de prensa en la que Mañueco ha garantizado la "cohesión" del Ejecutivo autonómico e Igea ha confirmado que "vamos a cumplir con nuestra palabra" porque "en esta Comunidad los compromisos se están cumpliendo".

Tras los acontecimientos en Murcia y Madrid, el PSOE presentó en Castilla y León una moción de censura ante la posibilidad de un adelanto electoral, algo que Alfonso Fernández Mañueco descartó al considerarlo una "irresponsabilidad". "En ningún momento se me pasó por la cabeza la convocatoria de elecciones", ha asegurado el presidente de la Junta, que ha remarcado que "lo que necesita en estos momentos Castilla y León es estabilidad" y eso, ha dicho "es lo que ofrecemos desde la Junta: un Gobierno cohesionado. Somos y seremos un Gobierno unido formado por dos partidos que trabajamos juntos en beneficio de los ciudadanos".

Precisamente las personas de esta Comunidad, ha reiterado Mañueco, son su "única preocupación". En ese sentido, ha reconocido que "la pandemia nos ha puesto las cosas difíciles a toda la sociedad, nos ha sometido a un estrés", por eso, ha expresado su voluntad de que "en el menor tiempo posible esta pandemia sea un mal sueño para los ciudadanos de Castilla y León", al tiempo que ha agradecido el "esfuerzo" que están realizando todos (personas, familias, trabajadores, empresas...).

En la rueda de prensa telemática de este mediodía, Mañueco ha insistido en la "fortaleza y unidad de PP y Cs que sostiene el Gobierno de la Junta" y eso fue lo que le trasladó ayer al presidente del Partido Popular a nivel nacional. "Le trasladé que mi decisión era mantener la estabilidad en la Junta, que confiaba en la palabra de Cs. Le dije que este es el Gobierno que necesitan los ciudadanos de Castilla y León y Pablo Casado me dio todo su respaldo", ha confirmado el líder del PP regional, que cree que esa "estabilidad y confianza" es lo que necesitan los castellanoleoneses que están "sufriendo los agobios por la pandemia" para "afrontar un futuro incierto".

Por su parte, Francisco Igea ha reafirmado su voluntad por mantener el pacto por el que Cs gobierna junto al PP en nuestra Comunidad. "Mi partido me encargó presentarme a las elecciones autonómicas e hice honor a ese encargo. Se me encargó negociar la gobernabilidad de esta Comunidad y se logró un buen acuerdo. Mi partido me encargó que yo me responsabilizara con mi firma del cumplimiento de este acuerdo, y lo voy a hacer", ha expresado.

El vicepresidente de la Junta también ha asegurado que tiene "absoluta confianza" en que ningún procurador de Ciudadanos votará a favor de la moción de censura. "Quien piense eso no les conoce. No hay nadie dispuesto a cambiar su voto por una dádiva o una contraprestación", ha dicho. "No se me ocurriría pedirle a nadie que me ponga por escrito una cosa de la que no tengo ninguna duda", ha respondido Igea a las preguntas de los medios de comunicación sobre si tiene el compromiso por escrito del resto de miembros de Cs. "No necesito que me lo pongan por escrito. No necesito más que mirarles a los ojos".

Finalmente, y sobre la posibilidad de que prospere la moción de censura del PSOE, algo de lo que está "convencido de que no va a suceder", Igea ha dicho que no le preocupa demasiado lo que sería de él, pero sí "me preocupa mucho qué sería de esta Comunidad en esas circunstancias, con un gobierno apoyado por una especie de tutifruti (en referencia a Podemos)".

La moción de censura presentada ayer por el PSOE es la primera que se va a debatir en Castilla y León. Los socialistas aceleraron su registro en el parlamento autonómico ante el temor de un adelanto electoral por parte de Mañueco, tal y como ha hecho Isabel Díaz Ayuso en Madrid. El Partido Socialista necesitaría seis votos para que la moción salga adelante y por ahora tendría garantizados los dos de Unidas Podemos.