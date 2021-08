Carmen Lomana tiene el look perfecto para tus noches de verano

Carmen Lomana cumplía ayer 73 años y lo hacía rodeada de buenos amigos, como suele acostumbrar. La socialité, que sopló las velas coincidiendo con el lanzamiento de su primera colección de bolsos, sorprendió tanto a sus invitados como a sus seguidores con un impactante look que se ha convertido en un imprescindible para tus noches de verano.

Con un crop top de aplicaciones brillantes en plata, una falda de tul blanca terminada en ancho volante y sandalias doradas, Carmen estaba radiante y presumía de figura y moreno envidiable. Durante la velada, celebrada en el restaurante La Tirana de Marbella -localidad en la que le gusta pasar sus periodos de descanso-, Carmen se mostró rebosante de felicidad y no paró de recibir elogios tanto por su cumpleaños como por el atuendo escogido para tan especial ocasión.

Y no es para menos, porque este look, tan perfecto y que no ha pasado inadvertido para nadie fue todo acierto que se suma a los que la empresaria ya acumula en su currículo estilístico.