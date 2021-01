Desperfectos en un canal hunden la acera del puente Bessón

La alarma en la sección de Vías Públicas saltó hace unos días al detectarse el hundimiento de parte de la acera la avenida de Valladolid, a escasos metros del puente Bessón. Inmediatamente se ordenó la colocación de un vallado para evitar problemas mientras se determinaban las causas del mismo y evitar accidentes.

Según explicó el concejal del área, Julio Rodríguez-Vigil, se debe a un problema en el túnel que recoge las aguas de la zona sur para que desemboquen en el río Arlanzón y que discurre por debajo de la acera, que presenta varios desperfectos en la parte más próxima al río. Los técnicos de Vías Públicas han iniciado un estudio sobre el estado de la estructura y las opciones para su arreglo.

Una vez que esté elaborado, se realizará una tramitación de emergencia para poder contratar la reparación al no contar con partida presupuestaria. «Lo primero que hay que tener es el diagnóstico para actuar de manera inmediata para evitar que se venga abajo», señaló el concejal.

La ley 9/17 de contratos permite en su artículo 120 que el Ayuntamiento pueda actuar de manera inmediata sin obligación de tramitar expediente de contratación en situaciones que supongan un grave peligro. «Tanto el jefe de la Sección de Vías Pública como yo pensamos que debe abordarse como una obra de emergencia. No podemos esperar más tiempo porque es una situación de grave peligro. La acera está sustentada por la supraestructura que está debajo y si está en malas condiciones debemos actuar», añadió.

El Ayuntamiento está preocupado debido a que se trata de una zona muy transitada, dado que a escasos metros discurre el carril bici, está cerca de la parada de autobús frente al instituto Cardenal López de Mendoza, a la que suben cientos de usuarios diarios y es de paso obligado para cruzar el puente hacia el Palacio de Justicia.

Por el momento, la barandilla de piedra situada junto a la acera afectada no presenta ningún problema y hasta que no concluya el diagnóstico y las opciones de reparación no se sabrá el coste que puede tener la reparación pero la preocupación es manifiesta en el área de Vías Públicas.

También se prevé el arreglo del hundimiento de la acera de la avenida de Reyes Católicos, junto al edificio de los Juzgados.