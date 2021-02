PGC - Agricultura y Ganadería gestionará 524 millones

Las Cortes de Castilla y León aprobaron hoy las cuentas de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, que contemplan 524,2 millones de euros para 2021, un 10,12 por ciento más que en 2018. La oposición no consiguió que se aprobaran sus enmiendas y lamentaron que no hubiera “nada nuevo bajo el sol” para el campo, pese al impacto del COVID-19.

Los votos de PP, Ciudadanos y Por Ávila aprobaron en el pleno la sección de Agricultura, Ganadería y Desarrollo rural, mientras Vox se abstuvo y PSOE, Podemos y UPL optaron por el “no”. Los ‘populares’ defendieron el compromiso con el sectario primario y Cs criticó que se pida la eliminación de la Dirección General de la Cadena Alimentaria.

En ese sentido, el socialista Juan Luis Cepa aseguró que las cuentas recogen “los mismos programas” y las mismas acciones. “Nada nuevo bajo el sol”, dijo e insistió en que el PP no es “de fiar” visto lo ocurrido con su voluntad de llegar a acuerdos presupuestarios. “Ustedes no evolucionan, siguen igual”, apostilló. Además, consideró “muy preocupante” que no se recojan medidas para paliar los efectos del COVID-19 sobre el campo.

Cepa, que deseó una pronta recuperación al consejero Jesús Julio Carnero enfermo de COVID-19, se refirió también a la nueva PAC y consideró que a las derechas solo quieren retrasar las medidas de convergencia hasta 2023, una vez que se ha demostrado que no se perderán fondos y advirtió de que cuando “nada cambia, todo va a peor”. Así, echó en falta medidas en materia de energías renovables o lucha contra el lobo.

El socialista planteó enmiendas para cambiar la modernización de estructuras agrarias y planteó fomentar otras inversiones, que no sean planes de mejora. Además, se refrió a la sanidad animal y vegetal, como la enfermedad de las encinas, o la aportación a seguros agrarios. “Estamos por la desaparición de la Dirección General de la Cadena Alimentaria”, porque tiene más gasto en altos cargos, que en trabajadores y señaló que para “pensar” ya está el “amigo Nacho”, en referencia al exsenador Ignacio Cosidó.

La ‘popular’ Rosa María Esteban, que se solidarizó con los enfermos de coronavirus y el consejero, indicó que las enmiendas socialistas son “conservadoras” porque “siempre son las mismas”, frente a unos presupuestos “reales” y comprometidos con los jóvenes y la mujer. También destacó la apuesta por los regadíos, la industria agroalimentaria y los seguros agrarios, pero también por la innovación y el reto de la digitalización.

Esteban, que criticó el “olvido” del Gobierno con el campo en el reparto de los fondos europeos, señaló que son unos presupuestos “coherentes”, “sensibles”, “responsables” y comprometidos con los problemas actuales del sector. También, criticó que el PSOE no presente iniciativas para paliar los efectos por la subida del IVA a las bebidas azucaradas y criticó que el Gobierno proteja más al lobo que a los ganaderos, a lo que el socialista le respondió que las indemnizaciones por ataques han bajado de 60.000 a 40.000 euros, y que en 2020 no se habían abonado hasta octubre.

También la procuradora de Cs Inmaculada Gómez aseguró que es “incomprensible” el interés partidista del PSOE por pedir eliminar la Dirección General de la Cadena Alimentaria a pesar de las dificultades de comercialización.

Antipolítica y paripé

El portavoz del Grupo Mixto y procurador de Podemos, Pablo Fernández, consideró “triste” saber de antemano que las 41 enmiendas presentadas vayan a ser rechazas por ser presentadas por una formación de ideología distinta. “Eso es la antipolítica, la perversión de la política”, dijo pese a que PP y Cs reconoce que el presupuesto es mejorable.

Así, Pablo Fernández defendió la apuesta por la agricultura ecológica, las líneas formativas de la Escuela de Capacitación Agraria de Ávila, las ayudas a la modernización y el desarrollo de infraestructuras agrarias y el incremento de los fondos de la Estrategia de la Mujer Rural.

El ‘popular’ Óscar Reguera dijo sí a todas, pero no así y conforme a la “mentalidad” de Podemos, porque el presupuesto es “amplio” y “completo” al contemplar 17 millones para la Estrategia de mujer Rural, 48 millones para la incorporación de jóvenes, más de 10,7 millones para seguros agrarios, 52 millones para regadíos, 42 millones para la industria, más de 84 millones para infraestructuras y concentraciones y 39 para ayudas agroambientales.

Estas enmiendas, según el ‘popular’, están hechas a base de “paripé”, “figureo” y para cubrir el expediente, porque sino se preguntó “cómo demonios” se entiende que Podemos no haya formulado iniciativas ante la Comisión de Agricultura. Además, indicó que la visión “radical” de Pablo Fernández contagia al socialista Juan Luis Cepa, que a su juicio hizo una intervención “endemoniada”.

“Sabíamos que veníamos con el no”, dijo Pablo Fernández que instó al procurador a recurrir a Enrique López de “intermediario”, si bien Reguera consideró que Podemos alienta a jóvenes y mujeres para que se incorporen al campo, pero los desaniman con la protección al lobo, la subida del IVA a las bebidas azucaradas o las campañas para no consumir carne los lunes. Con ello, advirtió de que con las políticas ‘moradas’ no habría “un alma” en los pueblos. “Pidan perdón al sector agrario, a los agricultores y ganaderos”, dijo, para después centrarse.

Puerta adecuada

El ‘leonesista’ Luis Mariano Santos defendió tres enmiendas -dos para caminos rurales en Morales del Rey y Vecilla de Polvorosa y otra para la concentración parcelaria de Santovenia de la Valdoncina y Valverde de la Virgen- en esta sección, que no consideró la “más desastrosa”, y consideró “atractivo” el plan de la Junta en materia de regadíos, pero pidió que se ejecute. La ‘popular’ Mercedes Cófreces no aceptó las propuestas y pidió a los ayuntamientos que entren “por la puerta adecuada”, siguiendo el procedimiento establecido por ley, para acometer inversiones tanto en materia de concentración, como de vías de comunicación.