Briviesca destina 63.000 euros a ayudas para negocios

El equipo de gobierno de Briviesca, consciente de las dificultades que atraviesan múltiples negocios de la ciudad con motivo de las restricciones interpuestas por la Junta generadas a consecuencia de la covid-19, pretende destinar 63.000 euros en ayudas directas para paliar los efectos negativos de la crisis sanitaria. Según ha explicado a DB el concejal de Hacienda del Consistorio, Marcos Peña, los beneficiarios serán los locales de hostelería, restauración y otros negocios que se hayan visto obligados a parar su actividad durante este año, como los gimnasios. «Hemos calculado que en el municipio hay unos 60, por lo que cada empresario optará a unos 1.000 euros de ayuda aproximadamente», explica el edil.

Para ello, se utilizarán varias partidas de gastos que no se van a ejecutar durante el ejercicio de 2021, como las destinadas a la organización de algunas fiestas o eventos. Si bien desconocen si habrá permiso para celebrar festejos, tienen claro que las citas multitudinarias que no podrán celebrarse.

Una vez aprobada la modificación presupuestaria en el pleno telemático que se celebrará hoy -y que se podrá seguir a través de Youtube a las 20 horas-, se iniciarán los trámites requeridos como la redacción de las bases, se pedirá el permiso a la administración regional y finalmente se aprobarán. «Espero que este proceso no se alargue más de un mes para que los propietarios puedan solicitarlas cuanto antes», añade Peña, que se lamenta de que la Junta no haya ofrecido una línea de subvenciones, porque «ha sido ella quien ha marcado las restricciones y no los ayuntamientos. No podemos amortiguar las pérdidas de los empresarios al cien por cien pero sí ofrecer una pequeña ayuda», aclara el concejal. No obstante, los hosteleros con los que este periódico ha contactado agradecen el amparo del Ayuntamiento de Briviesca.

Campaña de bonos. A día de hoy, el Ayuntamiento no se plantea lanzar una nueva campaña de bonos al consumo aunque tampoco lo descarta. Durante el pasado mes de agosto, se pusieron a la disposición de los empadronados de la ciudad 6.594 papeletas. En total, 3.018 vecinos se hicieron con ellas, logrando así que hasta el 31 de octubre -fecha marcada para consumirlos- se moviesen en los 58 comercios y locales de hostelería que se adhirieron a la iniciativa 105.630 euros. Consistorio y empresarios quedaron satisfechos.