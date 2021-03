«Los clientes entran a darte ánimos. Es como un pésame»

Roberto Ballesteros se asoma con envidia a la Plaza Mayor, donde tiene su negocio desde hace ocho años. En las mañanas soleadas, las terrazas de los alrededores cobran vida mientras en su local no entra nadie durante horas. Receto Viajes, una agencia local, representa la dramática situación de un sector que lleva un año entero sin poder trabajar.

«Se habla mucho de la hostelería porque es un sector grande en el que se emplea mucha gente, pero ellos al menos pueden sacar las mesas a la calle y aprovechar los días buenos. Nosotros ni eso». La situación es terrible para las agencias. Recuerda que en febrero de 2020 aquella neumonía rara de Wuhan empezaba a dar problemas con los viajes a Asia. Cuando el virus estalló en Italia todos supieron que el problema iba muy en serio.

A partir de entonces se le vino el mundo encima. Ballesteros confiesa que tuvo que recurrir a ayuda profesional para sobrellevar aquellas primeras semanas infernales. «Yo ni dormía de la incertidumbre». Mientras el país entero temblaba ante una epidemia desconocida que había saturado los hospitales en apenas unos días, él se enfrentaba a una avalancha de gestiones con los clientes. Viajeros atrapados en los lugares de destino deseando regresar cuanto antes, cancelaciones, peticiones de devolución, hoteles que no respondían, empresas quebradas… «Todavía tenemos clientes que siguen pendientes de recibir su devolución, las mayoristas no han respondido y nosotros no estamos en situación de adelantar el dinero».

Fue una primavera durísima, pero tras el primer confinamiento parecía que volvía a salir el sol y Receto reabrió sus puertas «con mucha alegría» en el mes de junio. Fue una de las primeras agencias burgalesas en retomar su actividad, aunque el optimismo le duró muy poco: «Hicimos una cuantas reservas pensando en el verano, la gente empezaba a animarse y sin embargo fue un espejismo y volvieron las cancelaciones. Ahí fue cuando me hundí».

Lo peor es la sensación de no saber dónde está el final del túnel, de no ver una luz de esperanza. De tratar de vivir con cero ingresos y de tirar constantemente de los ahorros que había logrado juntar desde que empezó con su agencia en 2013. «Yo no quiero cerrar porque estoy en una edad en la que probablemente no encuentre nada mejor, pero es desolador ver cómo en el Congreso han rechazado concedernos las ayudas directas que sí tienen en otros países, que llega marzo y el vencimiento de los créditos ICO, que hay que devolver con intereses».

Ballesteros quiere ser optimista, lo intenta al menos, pero la realidad le aporta muy pocas razones para serlo. Se teme que la Semana Santa está perdida y que el verano tendría que ser milagroso para voltear la tendencia nefasta de este año. Los viajes de luna de miel se siguen cancelando o aplazando, las grandes navieras ni se plantean organizar cruceros hasta 2022, Renfe acaba de suspender sus lujosos trenes turísticos durante todo este año… «son señales demoledoras».

Y mientras tanto hay que seguir pagando el alquiler, así como el seguro de responsabilidad civil para poder mantener la licencia como agente de viajes, y siempre dando la cara ante el cliente por si hay cualquier problema.

«Nosotros no vendemos una tele que te puedes llevar a casa, la enchufas y listo. Ofrecemos un servicio que es a futuro y que ahora está lleno de incertidumbre. Por eso nos hemos llevado ya muchos palos. Los clientes lo saben, entran a la agencia a saludarte, a darte ánimos y prácticamente a darnos el pésame. Te cuentan sus ganas de viajar, te dicen que en cuanto puedan vendrán a verte, pero ni siquiera yo sé qué ofrecerles y dónde mandarles con un mínimo de seguridad».

Todo lo que está viviendo, subraya Roberto, habría sido increíble hace un año. Es una situación diabólica y que, lejos de ser momentánea, amenaza con haber venido para quedarse como una amenaza latente. «Pero no nos queda más remedio que pensar en el futuro y confiar en la vacuna», concluye.

Esa es su gran esperanza. Que cuando se logre la inmunización toda la demanda contenida, los billetes de avión cancelados o las reservas de hotel anuladas se traduzcan en muchos viajes que nos ayuden a todos a olvidar este año en semi libertad y con una vida a medio gas.