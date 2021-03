Briviesca se ahorra 32.625 euros en la obra de las piscinas

El Ayuntamiento de Briviesca se ahorrará 32.625 euros en las obras de la primera fase de las piscinas por los 147 días de retraso en su finalización. El equipo de gobierno optó por abrir un expediente sancionador a Galitec, la empresa encargada de ejecutar las labores por la demora que arrastraron la rehabilitación de los vasos y de la instalación, que se alargaron hasta el mes de diciembre. Una serie de actuaciones que se habían proyectado que concluirían en junio, sin contar las cinco semanas de parón como consecuencia del primer estado de alarma en abril de 2020.

En su día, fuentes del ejecutivo local manifestaron a este periódico que solicitaron una justificación a la compañía por la tardanza en los trabajos pero la respuesta no les convenció, por lo que tuvieron que tomar cartas en el asunto y solucionar el problema. La empresa contratada alegó en su momento que había sufrido complicaciones a la hora de comprar y recibir material, en concreto los filtros, por lo que sin su colocación no se podría cerrar el forjado ni hormigonar.

No obstante, desde el Ayuntamiento briviescano no comprendieron que las obras se alargaran tanto. «La paralización de los empleos esenciales en medio de la pandemia justifica los días que los operarios no trabajaron y dando un poco de manga ancha podría entender otras dos semanas más sin faenar. Pero lo que no se puede permitir es que en septiembre todavía falten actuaciones que rematar», expuso en su día Marcos Peña, teniente de alcalde y concejal de Hacienda.

Tras realizar una serie de valoraciones el Consistorio ha calculado que se ahorrará 32.625 euros del total del presupuesto de la obra, que asciende a 369.900 euros más IVA. El periodo de alegaciones terminó el 2 de febrero y la empresa adjudicataria de los trabajos correspondientes de la primera fase no ha presentado ninguna, por lo tanto la resolución es firme.

Dentro de plazo. El Ayuntamiento sacó a licitación hasta en tres ocasiones las obras de la segunda fase de las piscinas y Gesdesbur fue la empresa adjudicada por 739.000 euros. La empresa proyectó reducir en tres meses el plazo de ejecución de los trabajos y finalizarlos en mayo y a día de hoy mantiene las previsiones a pesar de que la climatología adversa característica de la época del año juega en su contra.

El jefe de obra confía en que las actuaciones «concluirán dentro de plazo», ya que la fase de estructuración y cimentación, que conllevan un movimiento de tierras, prácticamente ha finalizado. Es aquí cuando el tiempo afecta y puede retrasar los trabajos. «Considero que no corremos ese riesgo porque lo más costoso ya se ha realizado», declara.

En esta segunda operación el proyecto contempla la construcción de un edificio donde se ubicarán los vestuarios para hombres y para mujeres, un almacén, la zona administrativa, la sala de instalaciones, la zona de control y el barcafetería, de una sola planta de 500 metros cuadrados. Desde la edificación se accederá a una terraza exterior orientada a la piscina.