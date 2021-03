"Cuando enfermé entendí mejor la soledad de los pacientes"

Sabe lo que es sudar a chorros debajo de un equipo de protección individual (EPI), conoce la desolación que se siente cuando un paciente grave le pregunta por su esposa que acaba de fallecer por coronavirus, ha animado a muchas personas convalecientes y les ha ayudado con una videollamada para que se comuniquen con su familia y ha sufrido la impotencia de ver cómo en cinco minutos un paciente que entraba en planta aparentemente no muy afectado tenía que ingresar en la UCI con pronóstico incierto. Todo esto y mucho más ha vivido desde el pasado mes de marzo, como todas sus compañeras, Vanesa Santamaría, enfermera del servicio de Medicina Interna del HUBU, que, además, ha conocido el otro lado, ya que el 11 de octubre se infectó y pasó un mes de baja por la covid-19. "A nuestra planta, que era ‘limpia’, llegó un paciente con sospecha pero dio negativo. Se puso malo a las ocho y a las doce se murió y en aquella habitación, en la que yo le había puesto aerosoles, entramos entre ocho y diez profesionales médicos y de Enfermería. Prácticamente todos los que estuvimos allí fuimos cayendo enfermos".

Comenzó, como es habitual, con febrícula y algo de dolor de garganta y ese mismo día, maliciándose que se hubiera contagiado con aquel paciente, se hizo una PCR que dio positiva. Luego, ya en casa, aparecieron los dolores musculares, la pérdida de olfato, gusto y apetito, la imposibilidad de dormir, la tos tan persistente que le dejaba agujetas y un cansancio infinito; tanto, que tenía que sentarse a descansar una hora tras estirar el edredón, tarea que hacía que su frecuencia cardíaca subiera a 130. Ahora, ya perfectamente recuperada y sin secuelas, afirma que durante esos días entendió más, si cabe, a sus pacientes: "Yo vivo sola y en ese mes que estuve en casa entendí la soledad que pasan los pacientes en el hospital, donde hay tanto tiempo para pensar y donde un día te dicen que estás mejor y al siguiente, que estás peor. Miedo no tuve a empeorar pero sí la inquietud de ir ganando días para que aquello fuera quedando atrás".

A todos estos sentimientos se le unía a Vanesa la sensación de impotencia recordando todo el trabajo que sus compañeras tenían en la planta -"además, no sé si era casualidad, pero oía muchísimas ambulancias y me lo recordaba"- y en cuanto pudo se incorporó. "Es verdad que ahora se cuenta con algunas cosas más para dar a los pacientes pero sigo teniendo impotencia muchas veces porque no sé cómo ayudarles. En los peores momentos, allá por abril y mayo, muchas veces lo único que podías hacer era acompañarlos, y no mucho porque no se podía estar continuamente en las habitaciones".

Recuerda de la primera ola la sensación de no dar abasto, de que llegaran diez o doce pacientes seguidos a la planta "como en Estallido" y de que al poco tiempo muchos que entrar por su propio pie se ponían malísimos e incluso fallecían. "Con otro tipo de enfermos siempre hemos tenido herramientas, pero es que con estos no había nada. Recuerdo a una de las primeras mujeres a las que vi fallecer, una paciente oncológica que en otras circunstancias hubiera salido adelante. Su marido nos decía por teléfono que seguro que salía adelante, que ya había pasado por otras peores. Pero no pudo ser", relata, emocionada.

No fue el único caso que se le ha quedado en el alma. Vanesa Santamaría sabe lo que es intentar desviar la atención de una señora muy grave que pregunta por su familia cuando su marido había muerto y sus dos hijos están la UCI, o la de un señor que no hacía más que preguntar por su mujer, también fallecida: "En ese caso, el psicólogo nos dio pautas porque era dificilísimo abordar una situación así".

Pese a todo, ella sigue fuerte y aunque reconoce que aquellos aplausos de las ocho de la tarde eran muy gratificantes, al igual que se les concediera a los sanitarios el premio Princesa de Asturias, afirma que, en ese sentido, se ha vuelto a la ‘normalidad’ y aunque hay muchos pacientes muy considerados con su labor, otros han vuelto a decir esa frase tan desagradable de ‘yo te pago’ que muchos sanitarios conocen bien y han escuchado muchas veces. Con respecto al comportamiento de la gente en la calle durante la pandemia, es benévola: "Sí es verdad que hemos visto cosas que nos han puesto los pelos de punta, aglomeraciones y terrazas llenas, pero creo que en general los ciudadanos se han comportado y lo siguen haciendo a pesar de la saturación y de la fatiga pandémica que ya sufre mucha gente".