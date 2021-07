Llegan refuerzos para la Operación Jaula en la Ribera

Motoristas y efectivos de los GRS se han incorporado a lo largo del día al operativo que la Guardia Civil mantiene desde el martes en la Ribera del Duero para tratar de localizar a una pareja de ciudadanos búlgaros, vecinos de San Martín de Rubiales. Él está considerado como un sujeto muy peligroso, por lo que se ha reforzado la presencia de vehículos oficiales y secretas, así como de agentes armados, en los cruces de las principales vías de comunicación del triángulo entre Burgos, Segovia y Valladolid.

Por el momento, la investigación está abierta por detención ilegal de la mujer, al parecer ya expareja de A.V.M., de 53 años. El operativo comenzó el martes por la tarde, aunque no está claro el momento en el que se produjeron los hechos. Algunos vecinos aseguran que a la mujer no la ven por el pueblo desde hace semanas, aunque ignoran si pudo romper con el sospechoso y abandonar el domicilio, que al parecer compartían con varias personas más.

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, se ha limitado a confirmar este mediodía que existe una investigación en curso por la desaparición de esta pareja, sin aportar más detalles.

En cuanto a la posibilidad de que la mujer hubiera sufrido una agresión por parte de su pareja en su centro de trabajo, Izquierdo considera que no tiene sentido aventurar "conjeturas" en este momento, cuando son cosas que se tendrán que producir en el proceso de investigación y la toma de declaraciones en su momento.

"Mientras no se esclarezca, aparezca la persona y se tomen declaraciones no se pueden hacer valoraciones respecto al carácter de quienes están siendo buscados", ha aclarado el delegado, quien ha pedido que se deje actuar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para encontrar a esta mujer, que insiste que espera que no se tenga que lamentar una desgracia, y ha añadido que en el transcurso de la investigación se irá trasladando información "objetiva" y "real" cuando corresponda, ha afirmado en declaraciones recogidas por Europa Press.

Durante toda la mañana ha vuelto a peinar la comarca un helicóptero de la Benemérita, en busca de alguna pista sobre la pareja o de uno de los dos vehículos que se presume pueden haber utilizado. Se trata de un Peugeot verde con placas de Madrid o un Ford Mondeo matriculado en Vitoria.