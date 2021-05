José Alberto dejará el Mirandés a final de temporada

José Alberto no seguirá en el Mirandés la próxima temporada. El propio técnico anunció en la rueda de prensa posterior al partido contra el Leganés que, tras reunirse tres veces con la dircción deportiva en las últimas semanas, ha rechazado la oferta de renovación y dejará Anduva cuando acabe la actual campaña. Los partidos contra Oviedo y Sabadell serán los últimos del asturiano en el banquillo rojillo. “Voy a ser claro como siempre he sido y transparente con todo el mundo. He comunicado al club que no voy a continuar, pero no ha habido ningún problema, sino que es una decisión personal y profesional", apuntaba.

El futuro de José Alberto podría estar en el Málaga. "Es cierto que hay contactos con otros clubes pero no me he comprometido con nadie", zanjaba.