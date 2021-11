La Junta tendrá listo el pasaporte covid la próxima semana

El vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, aseguró ayer que la intención de la Junta es que la próxima semana ya esté preparada la aplicación del pasaporte covid y establecidos los criterios para su puesta en marcha, aunque matizó que será la evolución de la sexta ola la que determine su entrada en vigor.

En este sentido, el vicepresidente destacó que espera no tener que aplicarlo e indicó que, de momento, no se está produciendo un incremento en ingresos de UCI, que será uno de los criterios más importantes a la hora de tomar la decisión, según informa Ical.

Igea aseguró que habrá una reunión del comité de expertos, tal como dijo la consejera de Sanidad, Verónica Casado, para tener una valoración de los límites y las circunstancias en las que se debería aplicar el pasaporte covid.

Además, insistió en la necesidad de esperar la valoración de los servicios jurídicos, dado que se trata de una decisión que se tiene que «amoldar» a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, que ha sido el encargado de autorizar esta medida en alguna comunidad.

También la consejera de Sanidad insistió ayer en que quiere un pasaporte covid con herramientas para controlarlo y criterios de aplicación comunes en toda España. Casado ve preciso fijar entre Ministerio y comunidades los umbrales epidemiológicos en los que entraría en vigor, el sistema para que lo reconozcan en los centros y, además, que se aplique en aquellos espacios cerrados en los que la gente se quita la mascarilla, tales como restaurantes y ocio nocturno.

Sobre este aspecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, descartó, de momento, implantar el pasaporte covid a personas y familiares que visiten a los mayores de los centros residenciales de la Comunidad. En este sentido, recordó que la residencia es la casa de una persona mayor, por lo que no se puede prohibir la visita de un familiar al no estar vacunado.

Vacunación.

Verónica Casado advirtió que las tasas de vacunación «son mejorables» entre los menores de 40 años, y recordó que cuatro de cada diez negacionistas acaba en la Uci en Castilla y León.

Por ello, expresó su deseo de que la gente que aún no está vacunada lo haga, y no por restricciones como el posible pasaporte covid, sino porque se ha demostrado que la vacunación funciona, y que ha logrado reducir en un 90 por ciento la mortalidad y en un 80 por ciento los ingresos. De hecho, recordó que el 18 por ciento de los que ingresan en el hospital no están vacunados, cifra que se eleva al 40 por ciento citado en las unidades de críticos.

Asimismo, la consejera valoró que el 90 por ciento de la población diana esté vacunada, cifra que baja en los grupos de 12 a 39 años. En concreto, entre los 30 y los 39 el dato está en el 78 por ciento, por debajo del 82,8 de los que tienen entre 12 y 19 y del 80,5 de los de entre 30 y 39 años.