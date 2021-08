Burgos encara el fin de la quinta ola con 18.500 desplazados

Burgos ha entrado en agosto con un incipiente retroceso de la quinta oleada de contagios y 18.515 personas más de las que conforman su población estable, según datos oficiales de la Junta sobre desplazados desde otras regiones que a finales de julio tenían una tarjeta sanitaria activa para ir al médico en centros de salud de la provincia. Más de la mitad (9.752) proceden del País Vasco y otros 3.977, de la Comunidad de Madrid. También superan el millar (1.554) los desplazados de Cataluña, mientras que los del resto de autonomías ya están muy por detrás (Andalucía sería la siguiente y son 509).

Esta proporción en la procedencia de los veraneantes es la habitual de todos los años, pero no lo es tanto el número: ahora hay 3.796 personas más con tarjeta de Sacyl que en julio de 2019 (26% más), cuando ni se imaginaba semejante crisis sanitaria. De hecho, el volumen de desplazados en julio de este año es más propio de agosto, cuando siempre se produce un incremento importante por las fiestas y los típicos reencuentros familiares (18.983 en 2019 y 18.383 en agosto del año pasado, cuando el pueblo fue la opción vacacional de buena parte de la población). Para entender el aumento de este verano, basta con saber que en febrero había 6.000. Se han triplicado.

Qué ha pasado este año para que haya semejante incremento en meses que solían ser más tranquilos (en junio, con 9.453 desplazados, también hubo un aumento del 49% con respecto a 2019) es una pregunta para la que hay respuesta múltiple. Por una parte, hay mucha gente que ha seguido confiando en el pueblo como mejor opción para las vacaciones familiares o para el verano en general, al considerar que hay menos riesgo de contagio por la menor densidad de población y más opciones de pasear al aire libre sin aglomeraciones.

Pero hay otra explicación vinculada a la campaña de vacunación contra la enfermedad del coronavirus: si quieres que te administren una o dos dosis en Castilla y León, has de tener una tarjeta sanitaria de desplazado. Y eso exige una permanencia mínima de un mes. La razón para sacar la tarjeta sería más de practicidad que de oportunidad, en el sentido de que el avance de la campaña es muy similar en todas las Comunidades. País Vasco y Castilla y León van bastante a la par, con más del 70% de los mayores de 12 años con pauta completa, pero algunas diferencias en las coberturas por grupos, con respecto a Burgos: aquí aún no se cita a adolescentes de entre 12 y 15 años y allí sí, pero Osakidetza terminó ayer de inocular las segundas dosis de AstraZeneca en mayores de 65 años y hace tres semanas que Sacyl completó ese grupo en Burgos.

sin datos. Y con respecto a Madrid tampoco hay grandes diferencias en cuanto a cobertura en mayores de 12 años (también han alcanzado el 70%) y en cuanto a los grupos de edad, tanto allí como en Burgos se ha bajado ya a los 16 años. Ahora bien, la inoculación en sí puede ser más sencilla en una provincia como Burgos, donde se convoca por franjas de edad y se acude al punto de inoculación que con un sistema de autocita que obliga a gestionarlo con anterioridad. Pero, en cualquier caso, no se contempla un efecto llamada, dado que la evolución es muy semejante en todas las Autonomías limítrofes.

Sin embargo, no es posible afirmarlo ni descartarlo con datos, dado que Sanidad no dispone de cifras concretas acerca de desplazados vacunados en Burgos. Fuentes oficiales de Sacyl explicaron que no hay un registro específico sobre ello y, de hecho, cualquiera que se haya vacunado ha comprobado que basta con mostrar la tarjeta sanitaria. Especificaron que Atención Primaria sí está teniendo en cuenta a los desplazados a la hora de programar la campaña «y se planifica con dosis de más» para que, sobre todo en Merindades y Ribera, se garantice que todo el que se pone en la cola va a obtener su dosis. Hasta la semana pasada, de hecho, señalaron que «nadie se ha tenido que ir de una convocatoria sin su vacuna por falta de dosis».