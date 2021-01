Teatro de calle en vía muerta

Llevan 18 años como compañía y cinco instalados en una nave de Villagonzalo Arenas. En este espacio han creado El jardín del viento y el premiado Lost dog, considerado Mejor Espectáculo FETÉN 2017 en espacio no convencional y finalista de los MAX en 2019. Y desde ese balcón independiente Cal y Canto trabaja en lo que será su nuevo montaje. Se llama Foto de familia y con técnicas visuales y de iluminación quieren narrar una historia a través de las fotografías que halla una hija.

En un escenario prácticamente vacío y con una voz en off de guía, la compañía basará en el lenguaje del cuerpo y la parte técnica la narración de su historia: «Esto último nos está suponiendo un reto -y una oportunidad- al pasar de lo analógico a lo digital. Así que lo consideramos casi un cuarto personaje. Pero nos viene muy bien porque desde Cal y Canto buscamos la independencia a todos los niveles: tanto en el espacio de ensayo como en el proceso y sobre todo a la hora de movernos para ser programables en cualquier parte del mundo», apunta Ana Ortega, la mitad de Cal y Canto.

La internacionalización de la compañía, de hecho, ha sido su baza en los últimos años, aunque salir ahora al extranjero se torna complicado. Las actuales circunstancias les impiden también asegurar el estreno de Foto de familia en otoño, como pretenden, pese a que conciben el montaje con el público alrededor y al aire libre porque lo suyo, desde hace tiempo, está basado en el teatro de calle.

Sin embargo no corren buenos tiempos para esta disciplina. «Los espectáculos de calle son programables en pandemia, pero no hay sensibilidad. Vemos con inquietud este 2021 porque las actuaciones canceladas a nivel internacional van a ser difíciles de recuperar y a nivel nacional en calle se debería hacer mucho más. Es fundamental no solo por el acceso a la cultura de los nuevos públicos, sino para recuperar los que teníamos», añade.

La compañía alza la voz para defender las artes de calle «porque estamos vivos, creamos, pagamos impuestos y damos trabajo. Y sobre todo porque es factible y el público lo demanda». Denuncian que los primeros festivales que han caído por la crisis sanitaria han sido los que se celebran al aire libre, cuando debería ser al revés. «Querer es poder;solo hay que buscar las posibilidades», añade Ortega mientras su compañero, Marcos Castro, asiente y recuerda las programación estival del Ayuntamiento.

La experiencia en Burgos, de todas formas, no es la solución si se usa a modo de parche: «La urgencia la hemos salvado. Pero lo que nos preocupa es la política cultural a medio y largo plazo. Somos conscientes de la grave situación actual, pero hay que reflexionar. Echamos de menos el apoyo, y no nos referimos al dinero. No todo es ayuda económica. Sentimos la soledad de la creación y la producción a nivel empresarial. Nos falta ese acompañamiento, facilitar el camino en el último tramo, pre estrenos y estrenos... Hay que repensar la cultura».