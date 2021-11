Cuatro servicios del HUBU sufren más la interinidad

En el HUBU ya hay cuatro servicios con más de diez plazas de médico sin titular estable: Anestesiología (18 sobre una plantilla de 41);Medicina Interna (15, sobre una plantilla de 26); Obstetricia y Ginecología (11, también sobre 26);y, por último, Urgencias (13, sobre un total de 30 médicos).

Como ya se ha indicado en la información principal, solo en este último servicio se solicitó un plaza que, sin embargo, no se va a cubrir. En el resto no se llegó a pedir ninguna. Y aunque es cierto que en especialidades como Anestesiología hay déficit generalizado, también lo es que otros hospitales públicos de Castilla y León no tienen una situación tan vulnerable como la del HUBU.

En los datos oficiales del último concurso de traslados se comprueba que el complejo asistencial de Salamanca o el hospital Clínico de Valladolid ofertaron tres plazas de anestesista cada uno y las tres se solicitaron. Estos dos centros sanitarios tienen las plantillas de anestesistas más grandes de la Comunidad (52 Salamanca y 43 el Clínico), con un déficit de cero o casi cero. Algo que también sucede en el vallisoletano Río Hortega (42 plazas de plantilla y 2 vacantes que no se cubrieron en el último concurso), pero no en León (12 vacantes, ninguna solicitada) ni en Burgos (18 vacantes).

En Medicina Interna del HUBU más de la mitad de las plazas de facultativo que conforman la plantilla (15 de 26) salieron al concurso, pero continúan con interinos y otro tanto sucede en Ginecología (11 de 26).

Otros servicios más pequeños, como Endocrinología o la UCI (7 y 13 facultativos de plantilla) tampoco captaron efectivos en el último concurso, frente a hospitales más pequeños que sí lo hicieron.