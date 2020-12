De ilusión también se vive

Es domingo. En la carretera que lleva hasta los campos de fútbol de Pallafría apenas hay tráfico. La vía principal está casi vacía y en el carril adyacente, refugio habitual de los que van con prisas, no se ve ni un solo coche. Ya bajando la cuesta que guía hasta el aparcamiento la estampa es desoladora. Ni un niño, ni un balón, ni un padre animando desde la banda. Es la nada absoluta. Allí solo se permite pasar al viento y al frío, moradores habituales de unos campos que hace nueve meses acogían a miles de niños y niñas cada fin de semana.

A pocos kilómetros de allí, en Castañares, la imagen se repite. La ciudad deportiva del Burgos CF Promesas yace sin vida. El césped cortito, fresco y de un verde esmeralda suplica que alguien lo pise. Se tendrá que conformar con los entrenamientos del primer equipo, el filial y los juveniles, a los únicos a los que se les autoriza jugar. El resto de las categorías llevan paradas desde el mes de marzo. Ningún niño o niña juega al fútbol en Burgos y eso significa que más de 2.000 menores de edad federados en la campaña 19/20, según datos de la Federación de Fútbol de Castilla y León, están ahora sin actividad.

La historia se repite en el resto de deportes; en el baloncesto, cerca de 900 federados continúan a la espera y, en el rugby, la escuela del Aparejadores tampoco ha pisado el césped. A todos ellos, hay que sumar los casi 10.000 chavales que el curso pasado estaban apuntados a deporte escolar o escuelas deportivas. Cifras abrumadoras que hablan del enorme impacto del deporte base en una ciudad que ronda los 180.000 habitantes.

La historia de Gerard Díaz, de 12 años, representa a miles de niños burgaleses. Lleva jugando al fútbol desde los cinco y está acostumbrado a entrenar dos tardes por semana más el día del partido. Juega de lateral derecho en el Burgos CF Promesas infantil. «La temporada pasada fuimos campeones», dice con orgullo y cierta nostalgia.

Esta campaña, sin embargo, ni siquiera ha recibido la nueva equipación. Ocupa ese vacío entrenando con su padre y reconoce que dedica algo más de tiempo a la Play Station. «Echo de menos estar tiempo con mis compañeros de equipo y divertirme», confiesa. Confía en que puedan volver a la normalidad pronto, pero eso dependerá de las altas esferas. Por ahora, mientras en otras ciudades ya juegan, a Burgos le toca esperar.

De eso se queja, precisamente, Jonathan Vivar, entrenador del Castilla Sports de baloncesto femenino. «Estamos un poco enfadados porque creemos que no se está siendo justo con el deporte base. No se están dando cuenta de la importancia que tiene», asegura el técnico burgalés, que recuerda que en el País Vasco, Madrid o Cataluña ya han comenzado las competiciones. «Nunca se ha cuidado el deporte en esta comunidad», sentencia.

Él es uno de los cientos entrenadores y miembros de cuerpos técnicos que dedican su tiempo al deporte base, que mueve miles de niños y niñas. En el caso del baloncesto, según datos de la delegación provincial de la Federación de Castilla y León, hay alrededor de 900 niños y niñas federados en Burgos, todos prácticamente sin actividad desde marzo.

A Lucía Hidalgo, capitana del equipo cadete del Castilla Sports, antiguo Ciudad de Burgos, se le está haciendo cuesta arriba este parón indefinido. Y es que, para ella, el baloncesto es algo más que baloncesto: «Cuando terminábamos de entrenar los viernes, siempre nos quedábamos dando una vuelta todas por ahí. Eso se echa de menos y también los viajes a los partidos y toda esa unión que se crea».

Ella y sus compañeras pudieron entrenar en verano al aire libre en Carcedo y recuperar esas sensaciones que estaban ya casi olvidadas. «Hacer deporte te cambia el humor», afirma, «tienes un mal día y durante ese tiempo que estás entrenando desconectas de todo. Significa salud física y también mental», añade.

En el club son alrededor de 100 niñas y durante el tiempo que estuvieron entrenando no tuvieron ningún positivo, algo que Vivar, su entrenador, achaca al estricto protocolo que aplicaron: «Tomamos muchas medidas, lo hacíamos en grupos de seis y sin contacto».

Lucía cuenta que perdían hasta media hora en cumplir con todo el protocolo, pero que «merecía la pena». Ahora, esas ocho o nueve horas semanales que dedicaba al deporte se pierden como si las absorviera un agujero negro. «Ves el móvil o Netflix algún rato... pero ya no sabes ni qué hacer».

Después de tanto tiempo sin competir, asegura que habrá gente a la que se le habrá pasado por la cabeza dejarlo porque ha estado mucho tiempo sin jugar, pero ella piensa en todo lo que el baloncesto le da y se le va esa idea de la cabeza. Más, después del temporadón que estaban cuajando antes de la pandemia, cuando tenían pie y medio en la Final Four de la Liga Autonómica y muchas opciones de ir al Campeonato de España por primera vez en la historia del club. «Fue una pena», lamenta. En teoría y según les comunicó la federación, la vuelta a la competición está prevista para el 15 de enero, pero ya no se fían.

También tiene una fecha de regreso la cantera del UBU Bajo Cero, que reúne a 180 niños desde los 6 hasta los 18 años. La idea que les transmitieron las autoridades era la de volver el 1 de noviembre, pero finalmente se pospuso al 1 de enero y, a día de hoy, es una incógnita si se hará efectivo para principios de 2021. Desde el club, dicen que ya han mandado un protocolo a la federación y que entrenarían sin mucho contacto para ir volviendo poco a poco a la normalidad.

Mauro Manso, de 10 años, ya casi no se acuerda de aquella bendita rutina de entrenamientos. Las veces que ha bajado a San Amaro desde que empezó la pandemia han sido para ver al primer equipo en acción. Ahora, mata el tiempo con rutas en bicicleta y haciendo ejercicios por su cuenta, pero echa de menos «hacer deporte con los amigos». Su hermano, Martín, también en la cantera gualdinegra, no tiene tanta fuerza de voluntad y confiesa que le gusta más la Play Station. No obstante, reconoce que lo que realmente le apetece es volver a un campo de rugby, «jugar y medir fuerzas con sus compañeros».

Las historias de Gerard, Lucía, Mauro y Martín son solo cuatro ejemplos de la realidad que están viviendo miles de niños y niñas burgaleses desde hace nueve meses. Da igual el deporte. Lo sobrellevan como pueden mientras esperan que las autoridades competentes se pongan de acuerdo para fijar una fecha de regreso. A veces les cuesta comprender por qué en otras ciudades sí se permite y otras no ven un horizonte claro, pero confían en que se encuentre pronto una solución porque la vida sin deporte es verdaderamente aburrida.