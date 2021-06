Una plantilla al 90%

La plantilla que dirigirá la próxima temporada en División de Honor Plata el técnico asturiano Alberto Suárez está muy próxima a cerrarse. Según ha podido saber DB, el proyecto 2021/2022 del nuevo Tubos Aranda Villa de Aranda se encontraría, en estos momentos, rozando el 90% de su planificación. Un escenario al que aún le restarían por llegar uno o dos nuevos jugadores (uno es seguro, mientras que el otro dependería de varios factores), y confirmar -no se ha hecho de manera oficial, pero lo más probable es que no haya excesivas complicaciones y se anuncie la próxima semana-, la continuidad en la primera plantilla de los canteranos Alberto Montiel y Enrique Calvo. Un punto que todo el mundo da ahora mismo por sentado, pero que desde el club, advierten, no es todavía definitivo.

Lo que sí lo es, es la cuantía de jugadores que hasta la fecha ha incorporado el conjunto ribereño de cara al nuevo curso. En total siete fichajes (con el regreso del extremo serbio Pavle Banduka a orillas del Duero), que han comenzado a dar forma ya a un proyecto joven, ilusionante y de futuro, pero que, sobre todo, traerá, a buen seguro, grandes momentos de diversión y alegría la próxima temporada a los aficionados del Príncipe de Asturias.

Más aún, al contar con varios nombres propios entre los recién llegados, que bien podrían cobrar especial relevancia en el mundo del balonmano en años sucesivos. Casos como el del portero internacional cubano Magnol Suárez (jugador que ya estuvo en la agenda de la secretaría técnica tanto de Ademar de León como de Viveros Herol Nava), o el del internacional base con España Diego Cadelo (que aterrizará en Aranda procedente de la cantera del FC Barcelona).

Perlas en bruto, en ambos casos, a pulir en los próximos meses sobre el cuarenta por veinte arandino y recursos esperanzadores para Alberto Suárez a los que bien podrían unirse tanto el lateral zurdo Behnam Golabi (toda una incógnita lo que el iraní puede ser capaz de hacer en su debut en Plata), como otro de los internacionales incorporados, el primera línea italiano Riccardo Stabellini, de quienes el técnico gijonés espera mucho (tanto en el caso de este último que, asegura, podría llegar a ser determinante en ataque tras la salida del club de Matheus De Novais).

En definitiva, incorporaciones jóvenes y con proyección individual al vestuario (alguna con cierta experiencia en Champions incluso, como la de Lashchakou), pero por encima de todo, suma de activos a un bloque colectivo de gente con veteranía a sus espaldas y aún recorrido (como son Luis de Vega, Víctor Megías, Julen Elustondo, Javi García o Nico López), para un objetivo, el de regresar a la máxima categoría, que pese a antojarse difícil este año, comienza a cobrar ya fuerza en el ambiente.