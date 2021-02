Un loco llamado Munch

A escasos meses para que se inaugure el nuevo y flamante museo Munch de Oslo, que albergará el famoso cuadro El grito del pintor noruego, investigadores del centro nacional de pintura de ese país han revelado una de las mayores conjeturas de este óleo expresionista desde hace más de un siglo: un enigmático mensaje escrito a lápiz y que dice textualmente «Solo pudo haber sido pintado por un hombre loco».

Se trata de una inscripción oculta en la primera versión de su pintura, que data de 1893, y que hoy, más de 125 años después, se ha revelado su autoría, que no es otra que la del propio Munch.

La primera vez que se menciona la anotación, una cita que creó indignación y debate entre crítica y público de principios del siglo XX, fue en relación con una exposición en Copenhague en 1904, tan solo 11 años después de que el autor pintara El grito.

El detalle donde el autor escribió el mensaje a lápiz. En ese momento, un crítico de arte danés pensó que lo había escrito un visitante. Es fácil imaginar a un espectador indignado, frente al cuadro, tomando un lápiz y expresando su opinión tanto sobre la obra de arte como sobre su creador. Pero ese no fue el caso.

Sin embargo, una nueva investigación en el Museo Nacional de Noruega revela que la escritura fue trazada por Munch.

Mai Britt Guleng, curador del Museo, ha trabajado extensamente en las obras del expresionista. El grito es una de las varias piezas que se han conservado y examinado desde que cerró la antigua Galería Nacional. Entre otras cosas, la pintura se fotografió con una cámara de infrarrojos, lo que hizo que la escritura se destacara claramente del fondo pintado y, por lo tanto, agregara un nuevo giro a la historia.

«No hay duda de que la inscripción es de Munch. La escritura en sí y los eventos que ocurrieron cuando el autor exhibió la pintura por primera vez en Noruega apoyan esta conclusión», afirma Guleng.

Aunque hay que acercarse bastante para poder observar claramente la inscripción, los expertos matizan que rara vez encuentran mensajes de este tipo en lienzos, «particularmente no en una de las más famosas del mundo», apunta Guleng. «Dado que se trata de una pieza tan importante en la Historia del arte internacional, la inscripción ha recibido una notable pequeña atención», destaca de forma satisfactoria.

Un hombre atormentado

La versión del Museo Nacional de Noruega de El grito es la primera. En la parte posterior del cuadro hay una versión parcial con una composición ligeramente diferente. Munch la desechó, dio la vuelta al lienzo y pintó El grito como lo conocemos hoy. La fotografía infrarroja de la pintura no reveló bocetos o sobrepinturas desconocidos, pero la inscripción apenas visible se hizo mucho más clara.

«La escritura siempre ha sido visible a simple vista, pero ha sido muy difícil de interpretar. A través de un microscopio, se puede ver que las líneas de lápiz están físicamente encima de la pintura y se han aplicado después de que se terminó la pintura», subraya Thierry Ford, conservador de pinturas en la pinacoteca.

Munch pintó El grito después de que su hermana Laura fuera internada en un manicomio. Él mismo sufrió un colapso mental en 1908 y fue hospitalizado, por lo que, según los expertos, no sería raro que lo hubiera escrito él mismo, de manera irónica, tras las críticas recibidas en aquel momento. Su madre y hermana mayor habían muerto cuando Munch iba a cumplir 14 años y 12 años después falleció su padre. «Desde que tengo memoria he sufrido un sentimiento profundo de ansiedad que he tratado de expresar con mi arte», señaló el artista en una ocasión.