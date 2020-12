Rico: «En este momento no nos planteamos cerrar residencias»

Recuerda el caos de los primeros días de pandemia, la carrera por adquirir mascarillas y equipos de protección, los primeros positivos en las residencias y el brote en San Miguel del Monte procedente de Haro como los peores momentos de una pandemia frente a la que, pese a todo, cree que la Diputación ha reaccionado bien, ha protegido a sus trabajadores e incluso hasido ejemplo para el mundo con una «magnífica» Vuelta Ciclista a Burgos.

A toro pasado, ¿cree que se podría haber hecho más? ¿Cambiaría algo de la gestión de aquellos días?

La pandemia nos va a enseñar cosas y por ejemplo la Diputación ya está trabajando para tener stock de elementos de protección por si acaso viene otra ola o un virus distinto. Tenemos que trabajar en el sistema de prevención y está claro que, si el señor Iglesias deja de marear la perdiz y asume la responsabilidad que tiene respecto de los centros residenciales, esta pandemia nos tiene que llevar a un modelo residencial fundamentalmente distinto.

¿Cómo debe ser ese modelo?

Posiblemente no serán con tanta gente y sí con un espacio vital mayor para poder trabajar con mayor seguridad, no solo los que disfrutan de la residencia si no también los propios trabajadores.

¿Por qué no se ocupan parte de esas más de 150 plazas que tienen vacías en las cinco residencias cuando en la Junta o centros privados sí están admitiendo residentes?

Hay que tener prudencia porque en los centros todavía hay personas con síntomas de covid, están aislados y hay que protegerlos, pero llegará el momento -cuando la autoridad sanitaria nos asegure que el sistema está bien- que volveremos a acoger gente, pero tenemos la limitación de plazas que no hay que ocupar. La legislación de Comunidad nos impone tener entre el 5 y el 10% de camas de reserva por si hay brotes.

¿Cuándo se dejará de hablar de las residencias como una competencia impropia y se mejorará la financiación las mismas?

La addenda al acuerdo marco de servicios sociales con la Junta hay que revisarla y está claro que tendremos que ser más exigentes con la Junta porque los gastos en materia de servicios sociales no bajan, es más, se amplían como en el caso de la ayuda a domicilio que se lleva el contrato más exigente de la Diputación, con 6,1 millones de euros anuales, para que nadie se quede atrás y poder atender a las personas en su municipio. No ingresamos a personas en los centros pero las atendemos en sus propios domicilios.

¿Entra en sus planes cerrar alguno de los cinco centros residenciales?

Vamos a ver cómo sale la normativa de la Junta y del Estado, en función de qué características tienen que tener cada uno de los centros. En estos momentos sobre la mesa no hay ningún planteamiento de cerrar centros, lo que no quiere decir que dentro de medio año, si la normativa nos exige determinados cumplimientos que no podemos asumir, nos tengamos que replantear las cosas. Pero ahora no.

¿La de San Agustín es la que más papeletas tiene para cerrar?

Es que la configuración de San Agustín es compleja. Estaba previsto en su momento, hace muchísimos años, que fuera una residencia de personas válidas y que pudieran disfrutar de un entorno muy de barrio, pero las personas cambian, se vuelven más vulnerables y dejan de valerse por sí mismas, que es lo que nos están pasando. Los que antes eran válidos ahora son dependientes y las instalaciones están previstas para personas válidas, lo que determina que tendremos que actuar si se mantiene San Agustín. Como eso no se está planteando tendremos que reducir el número de personas para hacer los espacios más amplios para personas con dependencia.

En el presupuesto del próximo año han establecido un fondo de 1, 6 millones frente a la covid, ¿es suficiente? La oposición dice que no, porque hay que llegar a muchos sitios.

Creo que la oposición no se ha leído el conjunto de los presupuestos, porque esa partida, que podríamos decir que es de la Diputación, es para que sea transversal para muchos sectores fuera del ámbito económico, como pueden ser el cultural o el ámbito deportivo, que han tenido que cesar sus actividades, se puedan beneficiar. Pero además hay que leer las partidas correspondientes de Sodebur, que establece otros incrementos económicos destinados a empresarios y autónomos. También hay partidas encomendadas a Burgos Alimenta para ayudar a los productores y proveedores que están bajo ese paraguas. Al final, el global de ayudas a las personas que han tenido dificultades, y las siguen teniendo, para trabajar con normalidad será más significativo que lo que pone en el propio presupuesto de Diputación.

¿Han realizado un cálculo de lo que ha costado a la institución hasta ahora la pandemia?

No, pero muchísimo. Solamente en gastos de personal hice una modificación de crédito con una dotación de un millón de euros para que la atención a las personas en los centros no se vea disminuida, aunque hay que reconocer que la Junta también nos ha echado una mano a través del convenio marco y hemos tenido fondos adicionales no solo para cubrir esos incrementos de personal si no también para la adquisición de material de seguridad. Cuando hagamos la liquidación del presupuesto tendremos una cifra.

También tienen mucho dinero que no se han gastado...

Sí. En ese sentido no me quejo, porque ha habido actividades que suponían cantidades importantes y que no se han podido hacer.

Hablando de suspensiones, ¿qué le parece que los bares puedan estar abiertos y los aficionados al deporte no puedan competir en los circuitos provinciales?

Tomar decisiones respecto a la covid no es fácil. Hay que poner un límite y apelar a la responsabilidad personal individual. Viendo las imágenes de cómo estaban las terrazas hace unos días es como si no hubiera un mañana. Abres la puerta y sale todo el mundo. Hay que apelar a la responsabilidad... ya volveremos a la normalidad, no pasa nada por quedarnos en casa y compartir con nuestra propia burbuja familiar estos días de Navidad. Como la Navidad no se dé en las condiciones normales de seguridad y prevención personal habrá otro rebrote y eso, independientemente de la vacuna, nos va a poner en riesgo.

Hablando de vacuna, ¿tienen algún plan para las residencias?

A nosotros no nos corresponde la logística, pondremos todos los medios materiales y personales a nuestro alcance pero imagino que será AtenciónPrimaria la que organice los planteamientos de vacunación.

Donde no hay colaboración es entre los partidos político, ¿como se explica que en un momento tan complejo como el actual no sean capaces de llegar a un acuerdo para afrontar esta situación?

Creo que en las medidas que se están tomando contra la covid hay acuerdo, otra cosa es que puedan decir que les parece insuficiente el dinero que se destina, pero de la lectura del presupuesto hay que tener en cuenta que no solo hay medidas específicas contra la covid. Es decir relanzar la economía provincial, mantener los planes de empleo, que dan seguridad a personas que van a estar trabajando 6 meses para los ayuntamientos, y destinar 24 millones a planes provinciales, cuyas obras municipales las van a ejecutar empresas de la provincia, también son medidas contra la covid. Hay que relanzar la economía y si en los municipios hay actividad de obras, en colaboración con la Diputación, el señor que tiene hostelería trabajará... y eso es actividad económica y una medida contra la covid.

¿Cómo va el pacto de gobierno con Cs? ¿Se han acabado las fricciones?

En cualquier pacto, cuando se inicia, hay que acostumbrase a convivir y a compartir. Es verdad que al principio posiblemente hubo falta de coordinación a la hora de compartir la toma de decisiones, pero hemos ido aprendiendo y a lo largo de este tiempo está bastante engranado. Es más, a la hora de elaborar los presupuestos no hubo ningún problema y los elaboramos con un consenso normal.

¿Se siente a gusto trabajando con un vicepresidente primero que no rehuye la bronca con los sindicatos y busca el cuerpo a cuerpo con el portavoz socialista en la Diputación y concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Burgos?

Cada uno tenemos una forma de trabajar y de hacer política. Es verdad que Lorenzo Rodríguez tiene un temperamento muy fuerte, pero no es una debilidad, puede ser un punto a favor a la hora de tramitar determinados expedientes. Es valiente y cuando tiene una opinión la dice, te guste más o menos las formas como la dice. Como presidente me encuentro muy satisfecho y comentamos las comisiones a las que acude y las mesas de negociación antes para ver cómo deben ir.

¿Pero le hace caso luego?

No es que me haga caso porque yo no ordeno nada, comentamos por dónde tenemos que ir y trabajar, cuáles son las indicaciones que nos llegan desde Intervención de fondos para manejar el ámbito presupuestario en materia de personal, y creo que él se está manejando bien, aunque es verdad que en la Diputación los sindicatos suelen ser muy beligerantes, fundamentalmente dos, y hay determinadas cosas que no se pueden contar hasta que no se resuelven en la mesa de negociación.

¿De verdad es cómodo trabajar con un partido que tiene una cara en la Diputación y otra en el Ayuntamiento?

Me dedico al trabajo en la Diputación y colaboro en lo que puedo con mis compañeros concejales. Yo estoy cómodo, no sé si Cs también.

Lo del poli bueno y poli malo, como Igea y Mañueco, ¿lo tenían preparado, iba en el acuerdo?

Aquí no hay poli bueno ni poli malo, cada uno asumimos nuestra responsabilidad y la verdad es que, salvo cosas muy puntuales, creo que estamos funcionando bastante bien.

La plantilla se lleva la tercera parte del presupuesto de la Diputación, 41 de los 122 millones, ¿está bien dimensionada o es necesaria alguna reestructuración?

La plantilla está bien, aunque es verdad que los centros residenciales nos llevan muchos puesto de trabajo porque es donde más incidencia laboral hay a la hora de tener que reponer o cubrir bajas, vacaciones y horas sindicales, lo que nos exige un esfuerzo. Incluso en el informe de Intervención se determina que ese trabajo extra que se está haciendo en las residencias va en detrimento del personal de otras unidades administrativas en las que no se cubren las vacantes. Con la oferta de empleo se van a cubrir muchas de esas vacantes y se van a dar salida a funcionarios interinos que llevan muchos años, porque la Ley Montoro nos impidió reponer trabajadores, no es una responsabilidad de la Diputación, es de la administración que no te permite cubrir las plazas que están vacantes. Ahora vamos a regularizar muchas situaciones con plazas en propiedad, que nos permitirá dar un servicio adecuado y que la gente no tenga esa incertidumbre si va a seguir o no trabajando.

Pero no es normal que haya interinos que lleven 15 años en esas situaciones.

No recuerdo de qué fecha era la normativa que impedía la renovación de plantillas pero sí que es cierto que habría que darse más prisa, independientemente de la prohibición.

Hemos vuelto a escuchar, concretamente de CCOO, acusaciones de enchufismo, de falta de igualdad de oportunidades en la promoción de los trabajadores... ¿Por qué no se promociona al personal de la casa y se busca fuera un perfil que ya existe?

Creo que da más garantías a la propia institución que se puedan presentar personas que tienen un gran currículum en otras administraciones públicas. No somos los primeros que utilizamos ese método de cubrir puestos de libre designación, otras administraciones lo ha hecho y la justicia nos avala. Así que el que tenga más méritos será elegido.

¿Por qué no se fomenta el teletrabajo en esta Casa?

Sí se fomenta.

Según los sindicatos no.

Aquí no ponemos pegas a nadie que quiera teletrabajar, otra cosa es que se sientan más cómodos trabajando aquí, sobre todo en Palacio. En la próxima Junta de Gobierno daremos cuenta de cuánta gente ha estado teletrabajando.

Pero solo se permite en pandemia.

En principio es una situación excepcional pero yo creo que se va a quedar. Y habrá que armonizar cómo se controla al que ejerce el teletrabajo, habrá que modificar los sistemas informáticos pero sí tenemos que evolucionar en ese sentido.

Siguen necesitando espacio, tras la fallida negociación con Correos.

Fallida no, nos liamos nosotros mismos y nos salían cifras desproporcionadas. Es cierto, llevamos varios años del entorno de la Diputación visitando espacios y esperemos encontrar una salida. Es verdad que la entreplanta sigue como estaba y hay que darle una salida de trabajo no periódico y fiho y también es verdad que los grupos políticos tenemos muy poco espacio, más ahora con las medidas a adoptar con la pandemia.

¿Sería capaz la Diputación de prestar directamente el servicio de ayuda a domicilio, que es el contrato más importante que tienen, con 6 millones de euros para el año que viene? ¿Se lo han llegado a plantear en algún momento?

Empiezo por el final, no. Es un servicio público que funciona bien, al margen de que de vez en cuando haya que hablar con la empresa para mejorar las condiciones de los trabajadores. Nos interesamos por ello, pero la Diputación no puede exigir aspectos que no están en el pliego. El seguimiento que se hace desde los ceas es un servicio de control y verificación de que se están cumpliendo las condiciones contractuales.

Trabajadoras del servicio se quejan de la concesionaria, pero también responsabilizan a la Diputación por de falta de control sobre el contrato y piden que le planteemos un encuentro con ellas, para que al menos, le puedan leer sus carta.

A mí no me ha llegado ninguna carta, igual al departamento correspondiente sí. Yo recibo a todo el mundo que me lo pide -ahora menos por la covid- pero lo normal es dirigirse primero a la diputada Inmaculada Sierra, que está abierta a cualquier encuentro con ellas, porque los primeros interesados en que funcione la ayuda a domicilio somos la propia Diputación, no solo porque destinamos 6,1 millones, sino porque dependen de ella 1.700 personas.

El proyecto estrella de esta legislatura, el centro de recepción de visitantes de Clunia, ha desaparecido para 2021. ¿Confía en que se pueda acabar en este mandato?

Eso lo dirán los tribunales. Se está trabajando para preservar lo hecho, un 25% de la obra, y para ver los pasos jurídicos para volver a sacar el concurso. En este caso, la administración no tiene la culpa. Cuando se adjudica y te dejan colgado... Otra cosa es que tengamos que exigir al legislador que tiene que cambiar las exigencias para la contratación de obra pública, sobre todo cuando tiene un alto contenido presupuestario. No solamente a la Diputación, le pasa alAyuntamiento de Burgos, a la Junta de Castilla y León y al propio Gobierno, precisamente por eso está parada la autovía a Logroño.

No lo incluyeron entre sus propuestas al 1,5% Cultural. ¿Ya sabían que estaba condenado al fracaso?

Clunia ya lo tuvo, en este caso hemos optado por el Consulado del Mar y Oña. Nos ha tocado Oña y una vez que terminemos la obra hay que buscarle utilidades, porque puede ser un revulsivo para la comarca y para la propia provincia.

Han quedado muchos proyectos fuera: Castrojeriz, Belorado, Briviesca... ¿Ha sido poco generoso el Estado para con la provincia? Porque si miramos a Soria...

Supongo que serán criterios técnicos y no políticos. Pero yo agradezco el trabajo técnico que se ha hecho en esta casa.

¿Acometerá el proyecto del Consulado del Mar en solitario la Diputación tras quedarse sin ese 1,5%?

Tendremos que ejecutarlo, porque hay que mejorar la habitabilidad del edificio. Pero lo primero es saber dónde ubicamos todo durante la obra o si lo simultaneamos, porque está la Academia de Dibujo, la Institución Fernán González y Sodebur, además de la Sala de Exposiciones.

Más urge la conectividad. ¿Cuándo va a dejar de ser un brindis al sol?

Vamos por partes. Lo primero, es una competencia exclusiva del Gobierno de España. Con la Junta de Castilla y León hemos firmado un protocolo para incentivar a las operadoras a que trabajen y es verdad que, alguna vez, por los medios de comunicación, nos enteramos que una operadora está poniendo fibra en un municipio. Nosotros estamos dispuestos a colaborar en una competencia impropia pero está claro que en la conectividad en una provincia como Burgos no es un problema tecnológico, es un problema social. Porque no puede haber municipios y entidades locales menores en las que sus habitantes no cuenten con telefonía, que están aislados de lo social, no de lo tecnológico. ¿Se va instalar una empresa porque tenga internet? Igual sí, pero lo dudo. El problema está en cuando alguien necesita comunicarse y no puede por problemas sociales, de salud... que es lo que importa.

Cuando llegue esa mejora a algunos municipios y entidades locales menores ya no va a quedar nadie.

Esperemos que sí. Es muy complicado trabajar con las perspectivas de que los jóvenes vayan a ir a un municipio tengan o no internet, porque las oportunidades ya no se tienen allí. La raíz de los municipios de Castilla y León es la agricultura y la ganadería, pero donde antes había 8 agricultores ahora solo hace falta 1, porque con los medios tecnológicos pueden hacer el trabajo. En la ganadería lo mismo. Y el resto de empresas no van a venir a la provincia.

Y como le oigan, menos, porque suena negativo.

Ayudaremos lo que tengamos que ayudar. Pero es complejo. Tenemos una oportunidad, es verdad, a ver si la sabemos aprovechar para utilizar el desmantelamiento de Garoña como un foco de empleo, formar a la gente, saber qué tipo de profesional va a necesitar Enresa, y que sean personas del entorno del Valle de Tobalina, incluso de Miranda. Ahí está trabajando Sodebur con FAE. Además, hay que fomentar la biomasa y el turismo rural, porque la zona cuenta con un pantano cerca muy atractivo para el deporte. Es verdad que en cada zona hay un atractivo que tenemos que explorar, la provincia es muy rica, y ahora que se está poniendo de moda el turismo de interior, familiar, gastronómico, patrimonial... Tenemos todas las oportunidades, hay que trabajárselas.

De momento vamos a ser una provincia de granjas de cerdos y huertos solares.

Hemos facilitado a través de la central de contratación la búsqueda de terrenos para energía fotovoltaica en la Bureba. No genera mucho empleo pero sí recursos económicos para los ayuntamientos.

Habla de turismo interior pero no hay en sus planes ningún proyecto estrella, como cuando se habló de la estación de esquí en Pineda.

Es que en función de los informes técnicos es prácticamente inviable, por su orientación. Tendrían que utilizarse cañones cada 10 metros prácticamente para mantener nieve de cierto nivel... Pero sí que estamos trabajando en buscar fórmulas de turismo. Por ejemplo, hemos visto que el turismo que atraen los escenarios de cine está funcionando y ahí estamos trabajando con el Ayuntamiento de Burgos para facilitar a las productoras espacios para sus películas. Es un camino más. Acabamos de estar en Sasamón con el BIC... Trabajar estamos trabajando.

Ahora que menciona al Ayuntamiento. ¿Por qué ese empeño de la Diputación en mantener el CEEI? O le vuelvo la pregunta, ¿por qué el empeño del Ayuntamiento en que desaparezca?

Yo contesto mi parte. Para nosotros el CEEI ha sido un colaborador muy importante a través de Sodebur en dos parcelas: la elaboración del Plan Estratégico que termina este año que habrá que renovar; y el apoyo técnico que nos está dando en la concesión de los préstamos a empresas, pues ellos hacen la primera evaluación y ven si es o no viable. Como Diputación no tenemos ningún motivo para disolver el CEEI.

¿Han comenzado ya el mapa de ordenación del territorio de la provincia que se comprometieron a realizar para la Junta?

Todavía no, aunque no creo que difiera mucho de los mapas ya existentes, que estaban articulados en torno al centro de salud, el instituto... Igual sale alguna más.

Hay 22 centros de salud, más zonas no puede haber. Quizás el problema esté en las zonas limítrofes.

No, porque tienen bastante asumido, por ejemplo en el oeste, la zona de Basconcillos del Tozo, que su centro de salud de referencia es Aguilar de Campoo y nunca han planteado que quieren ir a otro sitio.

¿Tiene alguna esperanza en que los fondos europeos de ese llamado segundo Plan Marshall lleguen a algún recóndito lugar de Burgos?

No. El señor Sánchez ya ha dicho que va a gestionar él consigo mismo los planes y ahí corre un riesgo, que no llegue a tiempo para justificar los proyectos si no requiere la ayuda de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. Porque la Unión Europea no va a dejar que esto sea sine die, si te da dinero es para justificarlo en un plazo razonable y con proyectos interesantes.

¿Qué le hubiera gustado incluir en el presupuesto de 2021?

Únicamente más cuantía, porque los presupuestos recogen todos los sectores. En esta legislatura vamos a hacer una apuesta por el ciclo del agua