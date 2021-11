Gumiel de Izán se queda sin misa ni ayuntamiento por covid

El aumento de la incidencia de casos de coronavirus se está extendiendo poco a poco por la comarca ribereña y hay diversas localidades con uno o más brotes detectados. Un caso paradigmático es el de Gumiel de Izán, donde sus calles se muestran estos días mucho más vacías de lo habitual debido a la prudencia de sus vecinos ante el incremento de contagios. «Habrá más de sesenta, no sabemos datos concretos, pero dos vecinos han tenido que pasar por el hospital incluso», asegura el alcalde, Jesús Briones, en medio de una Plaza Mayor desangelada.

En este enclave de encuentro de los vecinos llama la atención la iglesia parroquial, cerrada desde que, hace días, se suspendiesen los cultos. «Yo le llamé al cura para decirle que como estaban subiendo los casos igual era recomendable suspender las misas, y me dijo que claro que no iba a haber misas porque él estaba confinado», relata Briones, aunque puntualiza que el sacerdote, que atiende otras seis parroquias, creen que no se contagió en el municipio gomellano.

