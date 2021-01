Extraordinarios en un curso atípico

David se emociona, imposible encontrar las palabras, llora al otro lado del teléfono cuando recuerda el vacío y la soledad del conservatorio aquella tarde del 13 de marzo cuando se quedó cerrado hasta nuevo aviso. Llora ahora porque sigue sin creerse que los años más maravillosos de su vida tuvieran un final tan abrupto, con una despedida tan triste, sin poder abrazar a todos sus compañeros ni en la graduación, que fue online, que de la noche a la mañana se acabaran las miradas de ánimo, las risas en la comida, las clases nocturnas en el instituto muertos de sueño. Por eso, para David Martínez Álvarez (Burgos, 2002), alumno de la Escuela Ana Laguna, el Premio Extraordinario de Enseñanzas Profesionales en la modalidad de Danza Clásica es más especial que nunca.

«Es un reconocimiento a todos estos años de trabajo, al sacrificio que has hecho, constatar que si se quiere se llega, con mucho esfuerzo, pero se consigue. Cuando empiezas las clases te preguntas si tanto sacrificio compensa y año tras año no lo notas, pero a la larga, de repente, ves que sí, que sí ha cambiado algo. El premio confirma que si te pones una meta real, si das lo máximo, llegas y que lo que realmente te hace feliz es el proceso, estar ahí pico y pala, pico y pala», cuenta desde Madrid, donde ha empezado Física en la Universidad Complutense, sin abandonar la danza, que practica a diario en una escuela. «Es un año de prueba. Quería ver qué tal y estoy descubriendo que no puedo vivir sin la danza», resuelve y ya sopesa hacer la prueba para saltar al Superior.

A más de 200 kilómetros, en Palencia, también Area García Rodríguez, premiada en la modalidad de Contemporánea, vive dentro de un paréntesis por culpa de estos tiempos extraños. Ella, licenciada en Comunicación Audiovisual, quiere seguir en el mundo de la danza, aunque cursar la Superior no entra en sus planes, en principio. Deja todas las puertas abiertas.

Emprenderá ese camino, el que sea, con ese galardón en la mochila. «Es súper gratificante que todo el esfuerzo se vea recompensado y más después de un curso como el que hemos vivido», anota sabedora de que «luego lo que valen son las audiciones, no lo escrito».

Ambos sueñan, pero con los pies en el suelo. Saben de la dureza de esta disciplina. En ella empezaron de niños. Area, palentina del 97, se inició a los seis años en Clásica y dio al salto a Contemporánea los últimos tres de los cinco años que ha estado en Burgos. «Me sentía más libre a la hora de expresarme». A los seis también hizo David sus pinitos en el patio del colegio. Sus amigas hacían baile como extraescolar, él se aprendía las coreografías en el recreo y fue su madre quien le animó a apuntarse. También quien le inscribió en la Escuela Profesional al cumplir los nueve. Han pasado diez años y no los cambiaría por nada.