CyL adelanta un mes el proceso de admisión en los colegios

La Junta de Castilla y León publicó ayer la resolución para poner en marcha el proceso de admisión del alumnado en los centros docentes sostenidos con fondos públicos para el curso 2021-2022. Esta resolución, con la que el Gobierno autonómico se adelanta a la ley Celaá, es similar a la de cursos anteriores aunque se publica un mes antes de lo habitual, establece el calendario de actuaciones a realizar por las familias, por los centros y por la Administración educativa, según publica en su edición de ayer el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). De esta forma se cumple lo anunciado hace una semana por el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, que aseguró que las comunidades autónomas donde gobierna su formación, entre ellas Castilla y León, iban a adelantar el plazo de inscripción de cara al próximo curso escolar para que «no se vea afectado por las limitaciones en la libertad de elección a las que somete la ley Celaá».

El proceso afecta al segundo ciclo de Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y programas de formación para la transición a la vida adulta. Se concretan, además, determinadas actuaciones de admisión en las escuelas infantiles de titularidad de la Junta de Castilla y León.

Así, entre el 19 de marzo y el 6 de abril las familias deberán presentar las solicitudes de plaza en los centros educativos que prefieran, en fechas similares a las de cursos anteriores. La resolución del proceso ordinario está prevista para el 22 de junio. Como novedad destaca la posibilidad de cumplimentación electrónica de la solicitud. Una opción que se implantó la campaña anterior y que en este año 2021 mejorará notablemente gracias a una aplicación web específica.

«La elección de centro supone un momento clave en la educación ya que de esta decisión puede depender, en gran medida, no solo la trayectoria académica del nuevo alumno, sino también su desarrollo personal, social y profesional», asegurán desde la Junta. Los procesos de admisión puestos en marcha por el Gobierno de la Comunidad durante los últimos cursos, también para el próximo, pretenden garantizar la libre elección de centro y avanzar en el principio de igualdad.

Críticas del PSOE

Tras conocerse la publicación de la resolución, el PSOE regional cuestionó la decisión de la Consejería de Educación y cree que «se pone» a la Comunidad «al servicio» del líder del PP, Pablo Casado. Así lo hicieron el secretario general autonómico, Luis Tudanca, y el portavoz socialista de Educación en las Cortes, Fernando Pablos, con mensajes a través de sus cuentas de Twitter en los que acusan al Partido Popular de poner a la Comunidad al servicio de Pablo Casado, también en la educación pública.

«En Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea, no los castellanos y leoneses», escribió Tudanca, quien consideró que la Junta es un «gobierno radical y sectario que no dialoga y no cumple». «Ahora, poniendo la educación de nuestros hijos al servicio de la estrategia del PP», apostilló el líder socialista.

También, Fernando Pablos valoró, a través de un mensaje en su cuenta de Twiter, la resolución delBocyl. En este sentido, el procurador socialista arremete contra PP y Ciudadanos a los que acusa de «poner a nuestra tierra al servicio de Pablo Casado». «El daño del tándem Igea-Mañueco a Castilla y León no conoce límites (ahora perjudicando gravemente a la Educación Pública)», escribió en su cuenta en las redes sociales.