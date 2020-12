Los bonos de consumo saldrán por fin a la venta el martes

La campaña navideña es la tabla de salvación a la que se aferran los comercios mirandeses. Si habitualmente esta época del año permite hacer caja, este año cobra una relevancia especial ya que para muchos negocios es la oportunidad de salvar sus cuentas. Para dar un impulso a las compras, a partir de la próxima semana se pondrá en marcha la campaña de bonos de consumo, por la que los clientes podrán ahorrarse un tercio del precio de los productos.

La iniciativa lleva meses dando vueltas sin concretarse, por diferentes problemas burocráticos. Cuando ya se había firmado el convenio, la Cámara de Comercio ha decidido desistir por no ver clara la forma de justificar la subvención, lo que ha obligado a buscar una alternativa de emergencia. Finalmente será Acecaa la asociación que lidere la campaña. «Es una decisión arriesgada pero no podíamos dejar que esta iniciativa se quedara en el cajón», asegura su presidente, Fernando Zatón.

La aportación municipal ascenderá a 55.000 euros, que se complementará con el dinero aportado por otros colectivos. En total, esa cantidad supondrá un movimiento de más de 200.000 euros en el comercio local, ya que los bonos supondrán un tercio de la compra.

Los clientes podrán adquirir tickets de 10 y 30 euros canjeables luego en los diferentes locales participantes. Por los primeros, el consumidor pagará 7 euros, ya que los tres restantes los pondrán entre el Ayuntamiento y el comercio, mientras que los segundos supondrán un desembolso de 20 euros y los otros diez los asumen los fondos municipales y el establecimiento.

Aunque la idea de los comerciantes era que la campaña se hubiera lanzado mucho antes para no coincidir con la Navidad, no quieren postergarla más. Por eso, aunque aún no se ha firmado el nuevo convenio con el Ayuntamiento, la intención es que a partir del martes 15 de diciembre se pongan a la venta los bonos, canjeables hasta mayo. Para ello se habilitará una caseta en la calle La Estación.

«En la situación actual no se pueden dejar escapar 55.000 euros que ayudarán a reactivar el consumo», asegura Zatón, quien cifra en más de un 30% las pérdidas de los últimos meses, porcentaje que se multiplica en la hostelería, un sector que ha sufrido aún más las consecuencias de la pandemia. «El problema es que llueve sobre mojado, porque el pequeño comercio llevaba tiempo sobreviviendo y esta crisis ha supuesto un mazazo sin que hubiera un colchón para afrontarla», asegura el presidente de Acecaa, quien espera que ahora tanto establecimientos como vecinos respondan positivamente a la campaña. «Hay que potenciar las compras en nuestra ciudad, porque esto es una rueda de la que nos beneficiamos todos», asegura.