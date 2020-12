EDPR investiga la caída de un aerogenerador en Monasterio

La empresa portuguesa EDP Renováveis investiga la caída de un aerogenerador del parque eólico Veleta, ubicado en Monasterio de Rodilla, el pasado miércoles. Pese a que todavía sea pronto para vaticinar las causas del suceso, las primeras hipótesis apuntan al temporal de viento y lluvia que azotó la zona. La máquina derrumbada cuya altura sobrepasa los 50 metros obstaculiza el camino, frecuentado por cazadores y paseantes de localidades aledañas, por lo que la empresa de energías renovables ha optado por precintar la zona con cadenas y evitar así posibles accidentes.

No ha habido que lamentar daños personales y los operarios que en ese momento se encontraban trabajando se encontraban alejados. Fuentes de la compañía han declarado a este periódico que «ya se ha puesto en marcha una investigación para aclarar lo sucedido, que se enmarca preliminarmente como un hecho puntual y aislado». La eólica ya ha avanzado con sus protocolos habituales para subsanar este hecho. De este modo, se ha llevado a cabo una revisión del resto de los aerogeneradores del parque, que no ha arrojado ninguna anomalía, y se ha iniciado el proceso para asegurar el entorno del incidente y sustituir la turbina dañada. El resto del parque, compuesto por 17 molinos eólicos de 850kW de capacidad, continúa operando con total normalidad. RDPR no aporta información sobre si el aparato funcionaba en el momento del incidente.

Varios vecinos de Monasterio y Fresno de Rodilla con los que DB ha contactado desconocían el fatal acontecimiento, que ha dejado asombrado a más de uno. «Es la primera noticia que tengo. Nadie ha comentado nada por aquí», declara un residente de Monasterio. El alcalde de Fresno, Fernando Núñez, asegura que se enteró el día después del accidente pero que nadie de la empresa ha contactado con él para exponerle el caso. «Todavía no he ido ni a verlo pero ruego que la gente no se acerque porque no sabemos los peligros que puede haber», manifiesta.

Miembros de la Asociación Tritium Autrigonum de Monasterio pretenden solicitar al Consistorio que requiera un informe técnico que incluya las causas del accidente y que lo haga público para que la información sea accesible a todos los vecinos. «Esta documentación tendría que servir para determinar si algún otro aerogenerador necesite alguna actuación preventiva de mantenimiento y evitar así riesgos a los ciudadanos, ya que se ubican muy próximos a los caminos. Igualmente como agrupación colaboramos con este aviso y damos difusión del mismo, con el fin de que las personas de la zona se hagan eco de ello», exponen fuentes de la asociación. Asimismo, agradecen a la empresa que gestiona el parque la rapidez con la que han cortado el paso para evitar males mayores y la labor que desempeñan.

El complejo eólico La Brújula, promovido por Neo Energía, sociedad participada por Energías de Portugal (EDPR) y HC Energía (Grupo Hidrocantábrico), está integrado por cuatro parques conectados a la subestación Fresno de Veleta en Monasterio de Rodilla desde donde evacua la energía, a través de una línea aérea de 10.861 metros de longitud, hasta la de Alcocero de Mola donde conectan a la red.